OPPO Pad Mini登場！S8 Gen 5配8.8吋OLED　8000mAh大電僅重279g

OPPO Pad Mini將於4月21日正式發布，新機定位輕薄Mini板王，主打小尺寸高性能體驗。



根據官方公布的訊息，新機正面配備8.8吋2.5K OLED明眸柔光屏，支持144Hz刷新率，同時擁有5.39mm纖薄機身與2.99mm超窄邊框，整機重量僅279g。

OPPO Pad Mini將搭載S8 Gen 5處理器。（Oppo）

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ID設計上，OPPO Pad Mini延續家族式設計語言，採用一體式金屬機身，後置鏡頭為小藥丸造型，提供深空灰、莫奈紫、薄荷青三款配色，風格精緻夢幻、清新治癒。

性能方面，平板搭載Snapdragon 8 Gen 5旗艦處理器，安兔兔跑分超過321萬，是目前業內首款採用該晶片的小尺寸平板。OPPO Pad Mini內置8000mAh電池，官方稱可連續播放視頻長達19.5小時。

版本方面，該機提供普通版與柔光版兩種選擇，並帶來8GB+256GB、12GB+256GB以及12GB+512GB三種存儲組合，覆蓋不同用戶需求。

整體來看，OPPO Pad Mini在輕薄機身中塞入旗艦性能與高素質OLED屏幕，有望成為小尺寸平板市場中的新標杆產品。

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