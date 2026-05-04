HUAWEI MatePad Mini深度評測｜輕薄旗艦小平板 打機、睇書樣樣掂

HUAWEI MatePad Mini深度評測｜ 華為HUAWEI 睽違六年之久的小尺寸平板終於以 以 MatePad Mini 回歸市場。不僅補齊了華為平板產品線在極致便攜領域的空白，而且它擁有旗艦級 PaperMatte 柔光屏技術的 8.8 吋設備，在輕薄、性能調校與視覺體驗之間取得了極佳的平衡。記者入手香港版（國際版）一星期內，實測新機究竟有什麼令人吸引入手的地方。



華為HUAWEI MatePad Mini深度評測

極致輕盈纖薄設計美學

HUAWEI MatePad Mini 在設計上展現了華為對便攜性的極致追求，機身厚度僅為 5.1mm，重量則成功控制在 255g，當前的小尺寸平板市場中極具優勢。記者在長達一星期的實測過程中，最深刻的體會就是其無與倫比的手感。由於機身採用玻璃纖維增強塑料配合鎂鋁合金中框，並輔以高強度鋼材強化結構，使其在保持極薄外觀的同時，依然擁有紮實的結構強度。其獨特的圓角邊框設計極大地提升了單手握持的舒適度，即使是長時間拎上手觀看電子書或瀏覽網頁，亦不會感到明顯的手腕負擔。這種近乎手機般的便攜感，配合高達92％的螢幕佔比，讓 MatePad Mini 真正成為了一款可以輕易放入口袋、隨時隨地取用的流動生產力工具。

前置鏡頭設在右上角，不阻礙平時觀賞畫面

後置5000萬像素主鏡，拍攝質素不錯

機身十分輕薄，拎上手有如一本超輕便記事簿般。

PaperMatte 雲晰柔光屏帶來近乎紙張的閱覽感受

屏幕表現是 HUAWEI MatePad Mini 的核心競爭力所在。這款設備搭載了 8.8 吋的 PaperMatte 雲晰柔光屏，具備 120Hz 高刷新率與 2560 x 1600 的高解像度。透過納米級蝕刻技術，這塊螢幕能有效消除環境光的反射與眩光，將反光率降至極低水平。實測時，這款屏幕用作閱讀電子書時表現尤為出色。提供的類紙質感微摩擦力，讓 M-Pencil Pro 的書寫體驗變得極為自然，彷彿在真實紙張上運筆。對於熱愛閱讀的用家而言，PaperMatte 技術帶來的柔和視覺與 1440Hz 高頻 PWM 調光功能，減輕了長時間閱讀對雙眼造成的壓力。無論是在陽光下的戶外咖啡廳，還是在昏暗的室內環境，都可以維持穩定的色彩飽和度與細緻度，確保視覺體驗始終如一。

性能不錯，打如《原神》3A大作都非常流暢沒有問題

Antutu 百萬跑分與實測遊戲性能表現

在核心效能方面，利用 Antutu 進行跑分測試，HUAWEI MatePad Mini 取得了大約 100 萬分的成績。雖然這項分數與目前最頂尖的性能旗艦相比仍有些微差距，但在實際應用中，這顆芯片的表現已經游刃有餘。在處理日常的網頁瀏覽、多任務文書處理以及高畫質影片播放時，系統反應極為流暢，並未出現任何卡頓現象。

Antutu跑分取得近92萬分

為了進一步測試其性能極限，記者特別試玩了對硬件要求極高的 3D 遊戲《崩壞：星穹鐵路》。在調校至高畫質及 60fps 的設定下，MatePad Mini 依然能維持穩定的流暢度，遊戲畫面中的華麗特效與動態光影均能細膩呈現。

用來看電子書非常合適

全天候電量續航與高效能電力儲備

續航能力是衡量便攜設備好壞的重要指標，而 HUAWEI MatePad Mini 在這方面的表現令記者感到驚喜。雖然機身極其纖薄，但其內置的電池容量配合 HarmonyOS 的電力優化，展現了極佳的能效比。根據記者實際試用的數據顯示，在經過一整天高頻率的查閱資料、回覆郵件、觀看半小時影片以及長時間閱讀電子書後，到晚上睡前查看時，電量依然剩餘約三成。這種續航表現足以確保用戶在一般強度的使用下，無需隨身攜帶充電器也能安心使用一整天。此外，設備支援 66W 的快速充電技術，能在短時間內迅速補足電量，進一步提升了其作為流動設備的實用性。這種平衡了輕薄體積與長效續航的設計，確實體現了華為在硬件整合上的深厚積澱。

續航力十分強，用足一日都不需要充電。

HUAWEI MatePad Mini 備有雲杉綠配色，售價為 $4,288。為吸引首批買家，選購行貨將贈送價值 $288 的智能皮套，以及價值 $600 的專屬服務權益，當中包括 3 年內一次電池更換服務及 1 年兩次柔光屏保養。更可以優惠價換購第三代 M-Pencil 或 M-Pencil Pro。