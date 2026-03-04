HONOR Robot Phone／Magic V6上手試、AI機械人登場｜MWC 26直擊

HONOR Robot Phone／Magic V6上手試、AI機械人登場｜正身處西班牙巴塞隆拿 MWC 2026展覽現場的記者，除了小米大放異彩外，HONOR展區同樣人頭湧湧。HONOR 今年以「增強人類智能（AHI）」為核心，全力推進其 AI 設備生態系統。當中包括最新的Robot Phone、超薄Magic V6以及AI機械人登場。



就在MWC 26展場中，HONOR展示了多款突破性產品，當中包括顛覆傳統手機概念的「HONOR Robot Phone」、將摺疊屏技術推向新高點的「HONOR Magic V6」，更展出了「AI人形機械人」。

HONOR Robot Phone 正式試玩

首部加入加入迷你拍攝穩定器的手機

會跳舞、會互動的 HONOR Robot Phone

今次發佈會上最具話題性的，絕對是打破了一般手機局限的 HONOR Robot Phone。這款手機利用 AI 與物理防震系統結合，內置了自家研發的極緊密微型馬達與穩定器系統，賦予了手機「機械人級別」的防震能力。

Robot Phone與iPhone一同實試在搖晃時的拍攝效果分別，畫面穩定程度與乎沒大分別。

試用時，Robot Phone 不單可以在視像通話或拍攝時自動追蹤目標，最令人驚喜的是它能對用家的「情感肢體語言」作出反應——它懂得生動地點頭、搖頭，甚至能跟隨音樂節奏起舞。拍攝性能方面，它內置 2 億像素超清鏡頭，配合「AI 旋轉拍攝（AI SpinShot）」功能，單手就能輕鬆營造出 90 度或 180 度的電影級運鏡效果，輕鬆拍出專業級影片。

全新HONOR Magic V6正式公布

HONOR Magic V6 挑戰 7000mAh 時代

在摺疊手機領域，HONOR全新發佈的 Magic V6 在維持 8.75mm 極致超薄機身的同時，竟然塞入了驚人的 6,660mAh 第五代矽碳電池。其能量密度更高、矽含量達 32% 的全新刀片電池。硬件配置上，Magic V6 成為首款搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片的摺疊手機，並獲得了 IP68 及 IP69 頂級防水防塵認證，耐用度極高。屏幕方面，配備雙旗艦 LTPO 2.0 屏幕（外屏 6.5 吋，內屏 7.95 吋），峰值亮度分別高達 6,000 nits 及 5,000 nits。加上內屏採用超薄彈性玻璃，摺痕深度比上代減少 44% 並獲 SGS 認證。

屏幕相當亮麗

IP68、IP69的防水效能

值得一提的是，在 AI 生產力加持下，Magic V6 的跨生態系統功能更可與 Apple 生態圈無縫協作，大幅提升實用性。

HONOR AI人形機械人在現場與dancer一同表演。

首款 HONOR 人形機械人

除了手機，HONOR 亦正式宣佈進軍AI機械人市場，有別於傳統機械人，HONOR 利用多年來在智能手機及連接設備上累積的龐大用戶數據，令這款機械人擁有極強的 AI 學習與感知能力。這個AI機械人聚焦於三大核心場景：購物協助、工作場所檢查，以及陪伴支援服務。以高度連貫的 AI 生態系統，機械人能在初次互動時便精準識別並理解用家需求，提供極具個性化的實體協助。

全新紅色機背手感份外矜貴

MagicPad 4 與 MagicBook Pro 14 完善全場景 AI 生態

HONOR 同場推出了兩款旗艦級電腦，HONOR MagicPad 4 擁有極其纖薄的 4.8mm 機身，搭載 Snapdragon 8 Gen 5 晶片及 12.3 吋 3K OLED 165Hz 屏幕，配合全新 Linux Lab 與 OpenClaw AI 助手，成為流動辦公利器。而 HONOR MagicBook Pro 14 (2026) 則配備了最新的 Intel Core Ultra Series 3 處理器及 14.6 吋 OLED 屏幕，專為高強度創意任務而設。

對於一眾期待新機的用家而言，最重要當然想知新機何時推出，官方指Robot Phone手機將於今年下半年正式推出，而Magic V6摺機很大機會於第二季度香港推出，其他產品的發售詳情則有待官方進一步公佈。