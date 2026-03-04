HONOR Robot Phone／Magic V6上手試、AI機械人登場｜MWC 26直擊
HONOR Robot Phone／Magic V6上手試、AI機械人登場｜正身處西班牙巴塞隆拿 MWC 2026展覽現場的記者，除了小米大放異彩外，HONOR展區同樣人頭湧湧。HONOR 今年以「增強人類智能（AHI）」為核心，全力推進其 AI 設備生態系統。當中包括最新的Robot Phone、超薄Magic V6以及AI機械人登場。
就在MWC 26展場中，HONOR展示了多款突破性產品，當中包括顛覆傳統手機概念的「HONOR Robot Phone」、將摺疊屏技術推向新高點的「HONOR Magic V6」，更展出了「AI人形機械人」。
會跳舞、會互動的 HONOR Robot Phone
今次發佈會上最具話題性的，絕對是打破了一般手機局限的 HONOR Robot Phone。這款手機利用 AI 與物理防震系統結合，內置了自家研發的極緊密微型馬達與穩定器系統，賦予了手機「機械人級別」的防震能力。
試用時，Robot Phone 不單可以在視像通話或拍攝時自動追蹤目標，最令人驚喜的是它能對用家的「情感肢體語言」作出反應——它懂得生動地點頭、搖頭，甚至能跟隨音樂節奏起舞。拍攝性能方面，它內置 2 億像素超清鏡頭，配合「AI 旋轉拍攝（AI SpinShot）」功能，單手就能輕鬆營造出 90 度或 180 度的電影級運鏡效果，輕鬆拍出專業級影片。
HONOR Magic V6 挑戰 7000mAh 時代
在摺疊手機領域，HONOR全新發佈的 Magic V6 在維持 8.75mm 極致超薄機身的同時，竟然塞入了驚人的 6,660mAh 第五代矽碳電池。其能量密度更高、矽含量達 32% 的全新刀片電池。硬件配置上，Magic V6 成為首款搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片的摺疊手機，並獲得了 IP68 及 IP69 頂級防水防塵認證，耐用度極高。屏幕方面，配備雙旗艦 LTPO 2.0 屏幕（外屏 6.5 吋，內屏 7.95 吋），峰值亮度分別高達 6,000 nits 及 5,000 nits。加上內屏採用超薄彈性玻璃，摺痕深度比上代減少 44% 並獲 SGS 認證。
值得一提的是，在 AI 生產力加持下，Magic V6 的跨生態系統功能更可與 Apple 生態圈無縫協作，大幅提升實用性。
首款 HONOR 人形機械人
除了手機，HONOR 亦正式宣佈進軍AI機械人市場，有別於傳統機械人，HONOR 利用多年來在智能手機及連接設備上累積的龐大用戶數據，令這款機械人擁有極強的 AI 學習與感知能力。這個AI機械人聚焦於三大核心場景：購物協助、工作場所檢查，以及陪伴支援服務。以高度連貫的 AI 生態系統，機械人能在初次互動時便精準識別並理解用家需求，提供極具個性化的實體協助。
MagicPad 4 與 MagicBook Pro 14 完善全場景 AI 生態
HONOR 同場推出了兩款旗艦級電腦，HONOR MagicPad 4 擁有極其纖薄的 4.8mm 機身，搭載 Snapdragon 8 Gen 5 晶片及 12.3 吋 3K OLED 165Hz 屏幕，配合全新 Linux Lab 與 OpenClaw AI 助手，成為流動辦公利器。而 HONOR MagicBook Pro 14 (2026) 則配備了最新的 Intel Core Ultra Series 3 處理器及 14.6 吋 OLED 屏幕，專為高強度創意任務而設。
對於一眾期待新機的用家而言，最重要當然想知新機何時推出，官方指Robot Phone手機將於今年下半年正式推出，而Magic V6摺機很大機會於第二季度香港推出，其他產品的發售詳情則有待官方進一步公佈。