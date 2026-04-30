AI衝擊白領出現「縮水式通脹」！人工不變福利縮水　一人兼數職

長期以來，薪資水平是衡量白領職場處境的核心標尺。從賬面數據看，歐美白領薪資保持平穩，失業率也未觸及歷史警戒線。但隨着AI對白領職場的重塑持續加速，這份看似穩定的薪資，正在掩蓋崗位整體價值的持續下滑。



前Glassdoor首席經濟學家亞倫・特拉薩斯（Aaron Terrazas），用消費領域的「縮水式通膨」精準概括了這一現象：

前Glassdoor首席經濟學家亞倫・特拉薩斯（Aaron Terrazas），用消費領域的「縮水式通膨」精準概括了這一現象。（AI生成圖片）

就像商品售價不變、淨含量卻悄悄減少，白領的賬面薪資沒有變動，但配套福利持續縮水，非薪酬待遇不斷變薄，原本屬於兩到三個人的工作職責，也被疊加到了同一個崗位上。這意味着，傳統薪資數據早已無法完整反映白領工作的真實價值。

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福利縮水是最先顯現的變化。KFF《2025年僱主健康福利調查》（2025 Employer Health Benefits Survey）顯示，2025年僱主贊助的家庭醫保年保費達26993美元（約港幣211371元），按年上漲6%，漲幅遠超4%的薪資增速和2.7%的通脹率。

KFF《2025年僱主健康福利調查》顯示，2025年僱主贊助的家庭醫保年保費達26993美元，按年上漲6%，漲幅遠超4%的薪資增速和2.7%的通脹率。（KFF）

成本壓力正持續向員工轉移，Sequoia《2025年福利基準報告》（2025 Total Compensation & Benefits Benchmark Report）顯示，2025年三分之一的中型企業提高了員工的醫保自付比例，超半數企業主動壓縮醫保開支，三成企業直接取消了低價值保障項目。

Sequoia《2025年福利基準報告》顯示，2025年三分之一的中型企業提高了員工的醫保自付比例，超半數企業主動壓縮醫保開支，三成企業直接取消了低價值保障項目。（Sequoia）

SHRM的調查也印證了這一趨勢，醫療彈性支出賬戶、家屬照護彈性賬戶、配套資源完善的健康管理項目，企業覆蓋率均較2021年出現顯著下滑。

曾被視作核心隱性福利的辦公靈活性，也正在被全面收回。亞馬遜、摩根大通、微軟等行業巨頭接連收緊遠程辦公政策，RobertHalf數據顯示，全遠程崗位在新增招聘中的佔比，已從2024年四季度的15%降至2025年四季度的11%，兩成企業明確表示，混合辦公員工的薪酬將低於全職到崗員工。通勤時間與相關成本的增加，讓崗位的實際價值進一步縮水。

與此同時，白領的工作量還在無酬擴張。企業縮編但產出要求不變，留任員工被迫承接額外工作，工時拉長但薪資停滯。美國勞工統計局數據顯示，2025年12月美國私營企業僱主小時用工成本平均46.15美元（約港幣360元），薪資與福利佔比長期穩定，但這份穩定掩蓋了福利內容的持續縮水。

當福利縮水、彈性消失、工作量激增同時發生，白領崗位的實際價值已大不如前。「同等薪資、更多工作、更少福利」，正成為AI時代白領職場的新常態。

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