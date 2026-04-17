SBTI人格測試爆紅　惡搞版MBTI測出荒誕標籤　網：IMSB是在罵我？

近期在社群網站常會看到很有趣的SBTI人格測試，風格很像是知名的MBTI，不過出現的人物角色都是惡搞性質，例如嗎嘍、小丑、狗屎人等網路梗，而且和原有的MBTI 風格很像。



於是就掀起了一波話題，想知道自己的SBTI是哪種人格嗎？透過這個線上工具就能快速測試囉！

想知道自己的SBTI是哪種人格嗎？透過這個線上工具就能快速測試囉！（sbtirenge）

SBTI人格測試的詳細內容介紹：

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什麼是SBTI人格測試？

本文要介紹的「SBTI 人格測試」是很有趣的免費服務，主要功能是測試自己的SBTI人格類型，約三分鐘就能完成，題目總數30多題，內容類型真的千奇百怪，後來去查了一下才知道原來這是陰錯陽差意外在網路爆紅的社交遊戲。

SBTI人格測試由影音平台Bilibili（B站）的一位博主「蛆肉兒串兒」開發，一開始只是為了勸朋友戒酒，將核心點子與荒誕的標籤透過AI合成技術所打造出來。當然，它本質上屬於純娛樂性質，沒有任何科學根據與統計學依據，題目和測試結果也非常無厘頭，博君一笑。

網站資訊

網站名稱：SBTI人格測試

網站鏈結：https://sbtirenge.com/



SBTI人格測試使用教學

SBTI人格測試網站（sbtirenge）

開啟測驗網站與簡介

開啟SBTI人格測試網站點選「立即開始SBTI人格測試」就能檢測，依照說明，SBTI更像網路時代的人格標籤，語氣更口語、場景更具體，而且很適合拿來分享。

完成30題荒謬測驗

接著會有30多題的測驗，整個過程很像是MBTI測試，不過SBTI純屬娛樂性質，隨意選擇即可，反正題目也很搞笑，有些真的不知道選擇哪個選項有沒有差異？

取得人格類型與分析結果

最後就會顯示SBTI人格類型，很有趣的是它會有一段自帶梗感、讓人一眼看懂的人格命名，搭配上像MBTI人格測驗風格的人物圖。

在結果頁面的人格解讀也寫得很認真，甚至還提供十五維度的評分結果，例如自尊自信、自我清晰度、核心價值、依戀安全感、情感投入度、邊界與依賴等，具有強大的情緒表達內容。

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總結

SBTI人格測驗充滿話題性，近期在網路上討論度極高！從測試結果還能分享至社群平台，每次測試的結果會生成一個唯一鏈結，分享出去後其他人就能看到你測得的結果頁面。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】