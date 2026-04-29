Benz四款插電混能PHEV抵港｜S-Class／E-Class＋GLC純電超長續航

Benz四款插電混能PHEV抵港，S-Class／E-Class領軍出擊＋GLC純電超長續航｜近年不少車廠均推出插電混能PHEV，既能享受純電駕駛的寧靜，又具備燃油引擎長途續航保障的動力組合。特別是對於需要頻繁往返中港兩地的跨境車主而言，顯得尤為重要。近期，Benz平治公布於香港市場引入4款全新插電式混能PHEV型號，包括E-Class、S-Class及GLC等，為追求高效能源效益的駕駛者提供更豐富的選擇。



Mercedes Benz GLC Coupé

GLC PHEV混能系統續航力顯著提升

在這次推出的新車陣容中，插電式混能版本的 GLC 成為了技術亮點之一。中型運動型多用途車在純電駕駛模式下，續航距離最高可達到 128km。對於絕大多數香港車主，日常幾乎可以完全依賴電力行駛，實現零排放目標。不僅極為寧靜，且電動摩打帶來的即時扭力反應，讓車輛在起步及加速時更為靈敏。與此同時，同系列的 GLC Coupé 亦同步登場，將優雅的斜背跑車線條與實用的混能科技結合，為重視設計感的車主提供了兼具動態操控與環保效益的方案。

Mercedes Benz GLC

E-Class 行政房車科技感再度進化

對於商務人士及行政人員而言，E-Class 一向是舒適與專業的代名詞。全新插電式混能 E-Class 在維持其一貫的高水準駕乘感受之餘，更在數碼科技整合上達到了全新層次。這款行政房車在同時利用電動摩打與汽油引擎行駛的情況下，展現出卓越的能源效益，其油耗表現低至每 100km 僅需 6.6L 燃料。不僅能降低營運成本，亦能減少加油次數。車廂內部高度整合的數碼座艙與智慧科技，將豪華體驗提升至另一個維度。

Mercedes Benz GLC Coupé

S-Class 靈活動力應對跨境需求

作為Benz旗艦，全新插電式混能 S-Class 則代表了豪華與科技的極致結合，它擁有廣為人知的尊尚舒適感，更引入了最新的 AI 智能汽車科技，讓車輛能更主動地協助車主應對各種路面情況。插電式混能系統的靈活性，使其成為日常在港通勤及長途跨境出行的理想工具。在城市低速行駛時，車輛能自動優化電力輸出以節省能源；而在長途的高速公路上，燃油引擎則能提供穩定的動力支援，消除了單純依賴電力可能產生的續航焦慮。

Mercedes Benz S-Class

豪華座駕定價與選購詳情

Benz平治這次在香港推出的四款型號，全新插電式混能 S-Class 的售價由＄1,830,000 元起。而作為中流砥柱的 E-Class 插電式混能版，售價則由＄829,000 起。至於深受家庭用戶喜愛的 GLC 及 GLC Coupé，其意向價分別由 ＄799,000 及 ＄815,000 起。