Toyota NOAH HEV混能版抵港｜1160km長續航與豪華Ottoman座艙
Toyota NOAH HEV混能版抵港｜在香港高油價與家庭出行需求考量下，混合動力 MPV 是不少車迷的目標。Toyota豐田近日於香港發表全新 NOAH 至尊混能版（HEV），引入第五代混能技術，更將多項旗艦級豪華配備下放至中型七人車級距，令車主可以在日常實用性與乘座舒適度之間取得更佳平衡。加上新車針對香港家庭用車環境進行多項優化，從節能至車廂細節均展現出深厚實力。
第五代混能系統動力性能
全新 NOAH 至尊混能版配置了豐田最新第五代混合動力系統，核心由 1.8 升直列四缸 VVT-i 引擎組成，並配合永磁同步馬達及 e-CVT 電子式無段變速波箱運作。系統能輸出高達 140 PS 的綜合馬力，其中馬達部分可即時提供 185 Nm 的最大扭力。動力配置確保了車輛在市區起步時反應更為靈敏，在頻繁停下的城市路況中能維持輕快的加速感。同時，引擎在混合動力架構下能時刻保持在最高效率區間，減少了能源在轉換過程中的損耗。
一缸油行 1160km 長續航表現
燃油效益是這款新車的亮點，根據官方指全新 NOAH HEV 的平均油耗達到 22.4 km/L，相比過往汽油版本，燃油效率大幅提升超過 50%。以一缸油計算，最高續航距離可延伸至 1160km，這對於日常需接送小孩或通勤的用家而言，能顯著降低進入油站的次數，緩解經營成本壓力。混能系統更可根據電池電量自動切換純電或油電模式，無需擔心充電站不足的問題，提供了更高的用車便利性與長途行程信心。
中排豪華Ottoman座椅舒適體驗
車廂內部的豪華感亦有顯著升級，中排座椅首次引入了以往僅見於頂級車款的 Ottoman 頭等式座椅，並配備小腿承托墊與暖櫈功能。座椅選用原廠人造皮革與優質織物拼接，觸感與承托力均達高標準。加上 TNGA 底盤帶來的 1405mm 座艙高度，車內空間感極其廣闊。配合長達 745mm 的特長滑動導軌，用家可隨意調整座椅間距。無論是商務接送或是三代同堂郊遊，乘客皆能享受如同頭等艙般的寬敞與伸展空間，消除長途旅程的疲勞。
另外，考慮到家長雙手拿滿重物或抱著幼童的實務場景，新車在側門加入腳踢感應式自動電趟門，只需在感應區輕輕一踢即可開啟。此外，新車首次配置了側門迎賓踏板，當側門開啟時腳踏會自動伸出，配合 220mm 超低登車高度與 435mm 特長上落扶手，確保長者與兒童上下車時更為穩健。針對香港狹窄的室內泊位，電控尾門支援小角度開關功能，用家可透過車身側邊按鍵自由控制開啟弧度，避免撞擊後方牆壁或低矮天花。
TSS 3.0 主動安全守護家庭
安全性方面，新車全面搭載最新一代 Toyota Safety Sense 3.0 主動式安全系統。安全科技整合了預警式防護、雷達感應式定速巡航、線道追蹤輔助等多項精密功能，並新增防護式駕駛輔助系統，能更主動地協助駕駛者偵測並避開潛在危險。車內更考量乘客健康，內置三區域恆溫冷氣與 nanoe X 納米離子空氣淨化技術，能有效抑制病毒並去除異味，為抵抗力較弱的兒童與長者提供更清新的座艙環境。
全新 NOAH 至尊混能版以 ＄319440 登場價發售，首批配額限量 100 部。外觀上，新車導入與日本頂規一致的設計元素，大型電鍍鬼面罩配合 17 吋雙色拋光輪圈，營造出強大的視覺氣場與現代美感。車尾升級採用日版規格 LED 尾燈組，大幅提升夜間辨識度。
全新 Toyota NOAH HEV 的首批售價是多少？
全新 Toyota NOAH 至尊混能版的 60 周年登場價為 319440 港元，首批限量供應 100 部。
這款 Toyota NOAH HEV 混能七人車的續航能力表現如何？
新車搭載第五代混能系統，平均油耗低至 22.4 km/L，一缸油的最高續航距離可達 1160 公里。
NOAH HEV 具備哪些針對家庭設計的豪華功能？
重點功能包括中排 Ottoman 頭等式座椅、腳踢感應式自動電趟門、220mm 低登車腳踏、TSS 3.0 安全系統及 nanoe X 空氣淨化技術。