Toyota NOAH HEV混能版抵港｜1160km長續航與豪華Ottoman座艙

Toyota NOAH HEV混能版抵港｜在香港高油價與家庭出行需求考量下，混合動力 MPV 是不少車迷的目標。Toyota豐田近日於香港發表全新 NOAH 至尊混能版（HEV），引入第五代混能技術，更將多項旗艦級豪華配備下放至中型七人車級距，令車主可以在日常實用性與乘座舒適度之間取得更佳平衡。加上新車針對香港家庭用車環境進行多項優化，從節能至車廂細節均展現出深厚實力。



Toyota NOAH HEV混能版抵港

第五代混能系統動力性能

全新 NOAH 至尊混能版配置了豐田最新第五代混合動力系統，核心由 1.8 升直列四缸 VVT-i 引擎組成，並配合永磁同步馬達及 e-CVT 電子式無段變速波箱運作。系統能輸出高達 140 PS 的綜合馬力，其中馬達部分可即時提供 185 Nm 的最大扭力。動力配置確保了車輛在市區起步時反應更為靈敏，在頻繁停下的城市路況中能維持輕快的加速感。同時，引擎在混合動力架構下能時刻保持在最高效率區間，減少了能源在轉換過程中的損耗。

全新 NOAH 車頭設計特別硬派

一缸油行 1160km 長續航表現

燃油效益是這款新車的亮點，根據官方指全新 NOAH HEV 的平均油耗達到 22.4 km/L，相比過往汽油版本，燃油效率大幅提升超過 50%。以一缸油計算，最高續航距離可延伸至 1160km，這對於日常需接送小孩或通勤的用家而言，能顯著降低進入油站的次數，緩解經營成本壓力。混能系統更可根據電池電量自動切換純電或油電模式，無需擔心充電站不足的問題，提供了更高的用車便利性與長途行程信心。

輪圈升級至 17 吋雙色拋光面設計

中排豪華Ottoman座椅舒適體驗

車廂內部的豪華感亦有顯著升級，中排座椅首次引入了以往僅見於頂級車款的 Ottoman 頭等式座椅，並配備小腿承托墊與暖櫈功能。座椅選用原廠人造皮革與優質織物拼接，觸感與承托力均達高標準。加上 TNGA 底盤帶來的 1405mm 座艙高度，車內空間感極其廣闊。配合長達 745mm 的特長滑動導軌，用家可隨意調整座椅間距。無論是商務接送或是三代同堂郊遊，乘客皆能享受如同頭等艙般的寬敞與伸展空間，消除長途旅程的疲勞。

車尾升級採用最高規格 LED 尾燈組

另外，考慮到家長雙手拿滿重物或抱著幼童的實務場景，新車在側門加入腳踢感應式自動電趟門，只需在感應區輕輕一踢即可開啟。此外，新車首次配置了側門迎賓踏板，當側門開啟時腳踏會自動伸出，配合 220mm 超低登車高度與 435mm 特長上落扶手，確保長者與兒童上下車時更為穩健。針對香港狹窄的室內泊位，電控尾門支援小角度開關功能，用家可透過車身側邊按鍵自由控制開啟弧度，避免撞擊後方牆壁或低矮天花。

新車節能表現讓平均油耗達到 22.4 km/L，續航力較汽油版大幅躍升超過50%，一缸油續航距離最高可達 1,160 km

TSS 3.0 主動安全守護家庭

安全性方面，新車全面搭載最新一代 Toyota Safety Sense 3.0 主動式安全系統。安全科技整合了預警式防護、雷達感應式定速巡航、線道追蹤輔助等多項精密功能，並新增防護式駕駛輔助系統，能更主動地協助駕駛者偵測並避開潛在危險。車內更考量乘客健康，內置三區域恆溫冷氣與 nanoe X 納米離子空氣淨化技術，能有效抑制病毒並去除異味，為抵抗力較弱的兒童與長者提供更清新的座艙環境。

全新 NOAH 至尊混能版以 ＄319440 登場價發售，首批配額限量 100 部。外觀上，新車導入與日本頂規一致的設計元素，大型電鍍鬼面罩配合 17 吋雙色拋光輪圈，營造出強大的視覺氣場與現代美感。車尾升級採用日版規格 LED 尾燈組，大幅提升夜間辨識度。