最強量產Porsche！純電Cayenne擁1140匹　自研電池16分鐘快充80%

Cayenne純電版無異成為了最強量產Porsche（保時捷），其最大可輸出1140馬力，還能擁有600公里（WLTP）的續航，這背後可離不開電池的功勞。而其顛覆性優勢，源於一套散熱能力堪比100台大型家用冰箱的自研電池系統。



近日，海外汽車媒體AutoCar進行了揭秘報道。純電Cayenne搭載113kWh自研電池，基於800V高壓架構，採用192個大軟包電芯，創新採用全球首創的上下雙面冷卻「三明治」結構，區別於傳統電動車的單面冷卻，散熱面積翻倍，熱傳導效率提升40%，徹底解決大功率放電和超快充時的熱堆積難題。

Cayenne純電版無異成為了最強量產Porsche，其最大可輸出1140馬力，還能擁有600公里（WLTP）的續航，這背後可離不開電池的功勞。（Porsche）

純電Cayenne外觀內飾展示：

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這套散熱系統並非被動工作，而是與預測式熱管理系統深度集成，可即時監測電池狀態，結合導航預判路況，提前調整散熱策略，確保電池在- 30℃極寒至45℃酷暑、賽道駕駛或超快充等任何工況下，都穩定維持在25-35℃的理想工作溫度。

強大的散熱能力，為車輛性能和快充提供了堅實保障，Turbo EV版本0-100km/h加速僅需2.4秒，最高時速達290km/h，連續10次加速性能衰減不超過5%。

最高支持400kW快充，從10%充至80%僅需不到16分鐘，在15攝氏度環境下，即便電量達到50%，依然可以維持350kW至400kW的高功率充電，低溫性能相比以往明顯改善，同時還支持400kW超快充，最高可實現200kW充電功率。

此外，電池模組還融入車身結構，提升車身剛性25%、降低重心，且採用特殊鋁型材結構，在發生碰撞時，也能夠有效吸收衝擊並保護電芯，兼顧操控性與安全性。

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