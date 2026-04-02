Tesla Model Y L香港現身｜6座空間加長續航配主動懸掛連稅49.9萬

Tesla Model Y L香港現身｜後電動車一換一年代，不少電動車商都轉陣迎戰，Tesla備受矚目的全新 Model Y L 即日於香港登場，而且會在各showroom開放參觀。新車在車身尺寸、空間佈局以及行車科技上均展現出顯著進步，尤其針對大家庭與追求極致乘坐感的人士，提供了更具吸引力的選擇，並預計於 2026 年第 2 季起陸續交付。另外，同時公佈了Model 3及Model Y 2026 的最新售價。



Tesla Model Y L 長軸距版本升級6人版，內籠比想像中更闊落

獨立六座空間佈局更顯寬敞

新一代 Model Y L 在車身結構上進行了大幅度優化，車身長度增加至 4,969mm，軸距更延伸至 3,040mm，這使得車內空間較以往版本有著質的飛躍。新車採用3排6座位的獨立座椅設計，這在同級距車型中顯得相當罕見。第一排座椅配備電動腳托、可調節頭枕以及通風與加熱功能，確保駕駛者與前座乘客在長途旅行中依然舒適。

將後座全趟平後，擁有極大的載物空間。

第二排採用獨立座椅配置，提升了乘客的私隱度與寬敞感，且支援電動扶手自動升降，而且同樣有通風與加熱功能。第三排座椅則設有獨立冷氣風口調節，並支援一鍵電動摺疊放平。當第二排與第三排座椅完全放平時，車內儲物空間可擴展至高達 2,539 升，足以輕鬆容納大型行李或露營設備。

最後一排兩座位，以180cm高的記者坐落並頂頭及逼夾，實用性高。

主動懸掛系統強化行車舒適

廠方配備了最新主動懸掛系統與電子減震器，能即時監測並根據路況自動調整減震阻力，有效過濾道路碎震並增強抓地力。配合全車採用的隔音玻璃，道路噪音被有效隔絕，讓車廂營造出靜謐氛圍。車身設計方面，全新的燈組優化了空氣動力學表現，風阻系數降低至 0.216cd。在 WLTP 標準下，續航里程最高可達 681 公里，而 0 至 100 公里加速僅需 4.5 秒，展現出強勁動力與高效能的平衡。

連條軚軨設計都比上代有型得多

全方位影音座艙科技感十足

座艙搭載觸控螢幕系統，包括前排 16 吋主螢幕與後排 8 吋螢幕，後座乘客可獨立控制空調與音樂。影音系統內置 Netflix 與 Disney+ 等平台，更可連接控制器享受遊戲樂趣。音響系統升級為擁有 18 個喇叭的 Tesla Audio，配合首發的 Immersive Sound X 技術，提供立體且沉浸式的聽覺體驗。中控台亦配備了具主動冷卻功能的高功率無線充電器，確保手機充電穩定高效。

新車正式開訂，連稅50萬有找

另外，正因一換一稅務優惠完結，為進一步推動電動車繼續普及，今日起調整 Model 3 及 Model Y 售價。Model 3 連稅由 356,826 港元起，Model Y 連稅由 413,407 港元起。而全新 Model Y L Premium 全輪驅動版連稅價為 $499,978。