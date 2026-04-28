iPhone Fold規格曝光：4.7mm超薄配最大電池　預載iOS 27首援分屏

富士康已啟動蘋果首款摺疊屏手機iPhone Fold的試產工作。這款備受矚目的重磅新品預計將在今年秋季正式亮相，標誌着蘋果正式跨入摺疊屏時代。



作為蘋果首款摺疊屏旗艦，iPhone Fold在工業設計上實現了巨大突破。其單邊厚度僅為4.7毫米，成為了蘋果歷史上最薄的手機設備。即便是在摺疊狀態下，其9.2毫米的厚度也與常規iPhone旗艦機相差無幾。

網上流傳的iPhone Fold規格細節。（X@Saurav_DJ47）

網上流傳iPhone Fold概念圖：

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為了追求極致的纖薄機身，蘋果在設計上做了一定的取捨。該機型取消了標誌性的Face ID人臉識別，轉而採用側邊指紋識別方案，並去掉了Magsafe無線充電線圈，以最大限度壓縮內部空間。

影像方面，iPhone Fold後置搭載了一顆4800萬像素主攝和一顆4800萬像素超廣角鏡頭。為了保證整體機身的輕薄質感，該機型並未配備體積較大的潛望式長焦鏡頭。

硬件配置上，iPhone Fold迎來了多項里程碑式的升級。它內置了容量超過5000mAh的超大電池，創下了iPhone系列的電量新高。系統方面將預裝iOS 27，並採用了類似iPad的UI佈局。

得益於摺疊大屏的優勢，新系統將支持雙應用並排分屏操作。這一功能極大提升了多任務處理效率，讓iPhone Fold在生產力屬性上更接近平板電腦，為用戶提供更高效的移動體驗。

定價方面，這款摺疊屏新機依然保持了頂級水準。其海外售價約為2000美元，港版的起售價預計在1.4萬至1.5萬元之間，而頂配版本價格更有可能突破2萬元大關，成為iPhone產品線中定價最高的機型。

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