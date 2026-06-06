手機藍牙設備恐遭黑客竊聽定位　專家教關閉快速分享與掃描防探測

如今，無線耳機、智能手錶、無線鍵盤等藍牙裝置，憑藉一鍵快速連接的便捷特性，已深度融入大眾日常辦公與生活場景。



但在便利之外，這類藍牙設備也暗藏不容忽視的網絡安全隱患。據悉，藍牙配對連接過程中，信號廣播、協議認證等關鍵環節若存在技術漏洞，極易被不法分子利用並定向攻擊。

藍牙配對連接過程中若存在技術漏洞，極易被不法分子利用並定向攻擊。（Getty Images）

攻擊者可藉此遠程竊聽通話、抓取設備即時定位、竊取個人隱私資料，引發嚴重的數據泄露問題。

不僅如此，不少藍牙設備還留存未修復的固件漏洞，駭客可利用漏洞發起靜默強制配對攻擊，短時間內就能近距離接管設備音頻播放權限，甚至啟用咪高峰進行環境錄音竊聽。

黑客是如何利用漏洞竊聽和定位的？

此外，還有部分智能藍牙設備採用直連配對模式，缺少指令來源認證機制。攻擊者只需向設備發送特殊格式數據包，即可實現非法操控，進而竊取用戶健康身體數據、截取手機推送隱私訊息。

據悉，在設備首次配對的PIN碼驗證環節，不法分子還能攔截傳輸數據、偽裝成正規設備完成身份偽造認證，最終獲取設備全部控制權限。極端情況下，攻擊者甚至能篡改重寫設備固件，徹底掌控設備運行狀態。

同時，藍牙信號還可能被惡意監聽、解析溯源，通過設備專屬地址鎖定用戶出行軌跡，嚴重侵犯個人隱私安全。

日常使用建議及時關閉設備藍牙可見性，或設置為僅已配對設備可檢測模式。（Getty Images）

針對身邊無處不在的藍牙安全風險，很多人誤以為要在手機內手動關閉「可見性」，但現代手機系統（如Android）早已取消了傳統的永久隱身鍵，改為「離開畫面即自動隱形」的機制。

因此，資安專家給出真正有用的日常防護建議：

1. 日常配對時切勿長時間停留在藍牙設定畫面；

2. 必須手動切斷隱藏在底層的「隱形廣播源」——即關閉「快速分享」（Quick Share）的接收權限，並關閉位置資訊中的「藍牙掃描」功能。



這樣一來，即便藍牙在背景保持開啟，也能真正規避陌生裝置的惡意探測，有效大幅降低被黑客定向攻擊的風險。

【延伸閲讀】專家警告別把ChatGPT當樹洞！5類資訊千萬別說 附私隱保護懶人包（點擊圖片放大）

+ 2

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】