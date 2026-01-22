專家警告別把ChatGPT當樹洞！5類資訊千萬別說　附私隱保護懶人包

人工智能聊天機械人已經成為現代生活不可或缺的一部分，從ChatGPT、Gemini到Copilot和Claude，這些工具幫助我們撰寫電郵、規劃行程、甚至準備就醫問題清單。



根據伊隆大學數碼未來中心（Digital Future Center）最新調查顯示，目前美國已有半數民眾日常使用這類技術，該中心主任李雷尼（Lee Rainie）表示，大型語言模型的普及速度驚人，特別是這些工具已深深融入人們的社交生活中，然而在享受便利的同時，用家對於資訊分享的界線卻往往掉以輕心，專家警告這可能帶來嚴重的私隱風險。

ChatGPT AI聊天竟暗藏危機！5大禁忌資訊曝光！

史丹福大學人本人工智能研究所（Human-Centered AI）近期針對6家主要AI開發企業進行深入分析，包括OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini、Anthropic的Claude、Amazon的Nova、Meta的MetaAI以及Microsoft的Copilot。研究發現，這些平台預設會將用家對話用於模型訓練與改善，部分公司甚至無限期保存這些資料。

+ 2

網絡安全專家喬治卡米德（George Kamide）指出，多數人嚴重低估了AI聊天機械人保存、分析和再利用資訊的程度。他解釋，許多大型語言模型會利用用家輸入進行訓練或微調，這意味著對話內容可能直接或間接影響模型未來的回應，一旦對話中包含個人識別資訊、敏感數據或機密內容，這些資料就可能成為超出用家控制範圍的資料集一部分。

卡米德強調，對AI企業而言，從用家身上能獲取的最大價值就是數據本身，專家特別提醒，有5類資訊絕對不應與AI聊天機械人分享：

首先是個人識別資訊，包括姓名、地址、電話號碼、護照或駕駛執照號碼等，這些資料一旦外洩可能導致身份盜用、網絡釣魚或資料中介等風險；

其次是財務資訊，如信用卡號、銀行戶口或投資組合細節；

第三是健康相關的敏感資料，包括病歷、處方或基因檢測結果；

第四是工作機密，例如公司內部文件、客戶資料或商業策略；

最後則是密碼與登入憑證，這些資訊若被記錄可能讓黑客有機可乘。



值得注意的是，即使已經不小心分享了敏感資訊，用家仍有補救措施，多數AI平台都提供刪除對話紀錄的功能，用家可以進入設定選項，找到歷史紀錄管理並刪除特定對話。

此外，也可以選擇關閉資料訓練功能，避免未來的對話被用於模型改善，部分平台如ChatGPT還提供「暫時聊天」模式，在此模式下的對話不會被保存或用於訓練。

專家建議，用家在與AI互動時應養成良好習慣，例如使用假名或代稱、避免提供完整的個人資訊、定期檢查並清理對話紀錄。

卡米德提醒，雖然AI工具帶來極大便利，但用家必須意識到，每一次對話都可能成為永久記錄，因此在分享任何資訊前都應三思而後行，隨著AI技術持續進化，用家的資訊安全意識也必須同步提升，專家呼籲在享受科技便利的同時，更要懂得保護自己的私隱，避免因一時疏忽而造成難以挽回的後果，畢竟在數碼時代，資料就是最珍貴的資產，一旦失去控制權，後果將難以預料。

【延伸閲讀】公共Wi-Fi不能隨便連？中國國安部揭駭客陷阱：手機恐遭監控（點擊圖片放大）

+ 5

延伸閱讀：

Apple 證實將聯手 Google Gemini！下一代「超強 AI 助理」預計這時候登場！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】