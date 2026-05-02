拍照別做V字手勢？專家指拍攝距離不足3米　可被人憑照片提取指紋

「五一」假期你準備打卡哪些景點？正在挑選朋友圈九宮格嗎？拍照曬照前先別急！



近日「原來剪刀手（V字手勢）拍照會泄露指紋訊息」衝上熱搜。拍張美美的風景照，手指輕輕比個「耶」，竟可能把你的隱私暴露在危險中。開心出遊，別忘了保護隱私。

「剪刀手」照片泄露指紋的可能性有多大？（點圖了解更多）：

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專家指出，拍照時擺出剪刀手、清晰露出指紋，可能會導致個人訊息泄露。

1.5米以內拍照，如果手是完全對着鏡頭，可以100%提取手部訊息；

1.5米到3米距離拍照，可以提取50%；

3米以上距離拍照，才基本上不太能識別到手部訊息。



那麼，這種情況發生的可能性究竟有多大？

據了解，實際提取指紋除了滿足拍照距離的條件外，還需同時滿足這些條件：

高清原圖未壓縮；

手指完全正對鏡頭且光線充足；

專業設備與AI處理技術。



專家表示，現在的相機一般能夠達到1200萬像素，利用多張照片有可能恢復指紋。一般情況下，由於光線、聚焦等原因，恢復有一定難度，更高精度的相機恢復起來才簡單些。也就是說，日常社交平台發布的壓縮圖片或美顏照片，復原難度相對較大。

但是大家也不能掉以輕心！指紋終身不可更改，一旦泄露可能造成長期隱患。因此，面對鏡頭時，手掌、手指還是儘量避免露出。

高精度相機拍到的指紋較易被提取。（priscilla-du-preez/unsplash）

「剪刀手」愛好者注意 日常留意這些

那麼，如何有效降低隱私泄露風險呢？愛拍照的你，日常需留意以下幾點。

調整拍照習慣

避免1.5米內正對鏡頭露指紋，改用握拳、手背朝外或反手「剪刀手」姿勢；強光環境下用手套、物品遮擋手指。

訊息發布管理

社交媒體發布圖片時，一定要壓縮畫質，不要發布高清照片。同時，檢查、刪除此前已發布的含清晰手部的原圖。

設備安全加固

生活中，啟用「指紋+密碼」雙重驗證；切勿在他人設備（如酒店寄存櫃等）錄入生物訊息。

除了「剪刀手」還有這些風險

除了「剪刀手」，一張看似普通的照片背後，可能還藏着這些風險。

地理位置訊息‌

手機拍攝的原圖可能會記錄精確的經緯度座標，泄露拍攝地點。

生物特徵訊息‌

除指紋外，高清照片還可能被用於提取虹膜訊息，或通過面部特徵進行身份識別。

背景環境訊息‌

不要拍攝身份證、護照、車船機票、酒店預訂截圖、家庭門牌號等訊息，照片背景也注意檢查，這些可能暴露行蹤軌跡、家庭住址等。

建議：關閉照片定位，勿發布高清照片，將敏感訊息打碼或裁掉，有效保護個人隱私安全，避免被不法分子獲取利用。

假期出遊，記錄美景，更需牢記安全。祝你假期拍出大片，玩得開心，安全到家。