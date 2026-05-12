iOS 26.5 登場：跨平台RCS加密短訊、地圖智能推薦與LGBTQ桌布

iOS 26.5 登場，必用 3個新功能｜Apple 蘋果發布了 iOS 26.5，為你的 iPhone 帶來了三項重要改進。今次軟體更新還包括色彩繽紛的新壁紙選項以及更多其他功能，iPhone用家值得立刻更新！



iOS 26.5 的更新雖然版本號跨度較大，但其核心改進集中在通訊隱私、個性化美學與智慧生活三個維度。以下是這三項關鍵變更的詳細解析：

1. Messages 中的端對端加密RCS 訊息傳遞（測試版）已在支援的營運商中推出，並將逐步推廣。

跨平台加密： 過去 iPhone 與 Android 手機傳簡訊主要依賴傳統 SMS/MMS，不具備現代加密標準。現在，透過 端到端加密（E2EE），即使是與 Android 朋友聊天，訊息在傳輸過程中也無法被電信商或駭客讀取，安全性直逼 iMessage。

視覺標記： 在支援的電信商環境下，當加密生效時，RCS 對話框中會出現一個小鎖頭圖示。

功能對等： 除了加密，RCS 還支援高畫質圖片/影片傳輸、已讀回執（Read Receipts）以及正在輸入（Typing Indicators）的提示，大幅縮小了「藍綠氣泡」的功能差距。

2. 動態折射光譜色彩的 LGBTQ 驕傲主題桌布現已開放下載。

動態折射光譜： 這款桌布採用了 Liquid Glass（液態玻璃） 視覺風格。當用家解鎖手機或滑動螢幕時，光譜色彩會產生如同光線穿透稜鏡般的折射效果，具有極強的流動感。

高度自定義：用家不再侷限於單一的彩虹配色，可以從 11 種內建變體中選擇，甚至能手動選取多達 12 種顏色來生成專屬於自己的光譜組合。

跨設備連動： 此桌布與 watchOS 26.5 的新錶盤完美匹配，讓用家的 iPhone 與 Apple Watch 擁有一致的視覺體驗。

3. 地圖上的「推薦地點」會根據附近的熱門地點和最近的搜尋記錄顯示推薦內容。

智慧預測： 當你點擊搜尋框時，系統不再只顯示歷史紀錄，而是會根據你當前位置附近的熱門趨勢、當前時間（例如午餐時間）以及最近的搜尋偏好，主動推薦你可能感興趣的餐廳或地標。

界面優化： 推薦內容以精簡的卡片形式出現在搜尋選單頂部，旨在讓你「不打字也能找到目的地」。

這次的系統升級不知道合不合你的心意呢？

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