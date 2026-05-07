Android 17新設計曝光！拒用蘋果液態玻璃　主打扁平化兼磨砂質感

Google宣佈將於當地時間5月12日舉辦I/O開發者大會。在官方預熱視頻中，經典的Android機械人形象變成了半透明狀態。這段視頻在社交媒體上引發了巨大轟動，不少用戶猜測Android 17將效仿蘋果，引入液態玻璃設計語言。



針對這一傳聞，Android業務總裁Sameer Samat緊急作出了澄清。他明確表示，Pixel手機搭載的Android系統不會效仿蘋果，更不可能採用液態玻璃設計，並直言這種猜測想法太瘋狂了。

Android業務總裁Sameer Samat明確表示，Pixel手機搭載的Android系統不會效仿蘋果，更不可能採用液態玻璃設計，並直言這種猜測想法太瘋狂了。（X@ssamat）

Google宣傳視頻中Android機械人形象：

液態玻璃是蘋果在iOS 26以及iPadOS 26等全平台系統中引入的核心設計。它通過反射、折射以及動態變形的複合渲染機制，營造出類似真實玻璃的厚度感與光澤感。這種設計極大地增強了UI界面的層次感，使深淺模式的切換更加自然。

這種審美趨勢確實在行業內產生了連鎖反應，受蘋果設計風格的影響，去年下半年發布的部分國產定製系統也紛紛跟進，在其交互界面中加入了類似的視覺元素，試圖通過高保真渲染提升系統的高級感。

Google在設計思路上則堅持走自己的路。自2014年確立Material Design設計語言以來，Google一直在不斷進化。2025年推出的新版本增加了更自然、更有彈性的動畫效果，並進一步強化了動態色彩主題。

雖然官方否認了液態玻璃的傳聞，但Android 17在視覺體驗上並不會原地踏步。據透露，新系統將會加入更多的即時模糊效果，整體風格將趨向於一種扁平化且接近磨砂玻璃的質感。

不少人認為這次Android的改動，像極了iPhone的iOS。（Apple）

這種做法的目的是在提升美感的同時，避免液態玻璃設計帶來的高負載渲染壓力。Android 17試圖在視覺精緻度與系統流暢度之間找到更好的平衡點，以確保在不同檔位的硬件設備上都能擁有穩定的表現。

通過這種差異化的路徑，Google旨在維持Android系統獨特的品牌辨識度。隨着開發者大會的臨近，Android 17究竟會帶來哪些底層交互的革新，依然是科技圈關注的焦點。

【延伸閲讀】遺失iPhone 17 Pro Max卻獲賠2TB版！AppleCare+神奇升級內幕曝光👇👇👇

+ 5

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】