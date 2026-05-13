小米平價護眼神器！米家智能按摩眼罩推淺沙色　熱敷加仿人手按摩

5月11日，米家智能按摩眼罩推出全新淺沙色配色，建議零售價249元（人民幣，下同），首銷到手價199.75元，將於5月14日正式開售。



據了解，米家智能按摩眼罩是小米旗下首款智能按摩眼罩，採用仿生曲線設計，可貼合鼻樑與眼周曲線，有效遮擋外界光線干擾。其內凹式結構也能避免壓迫眼球，佩戴體驗更加舒適。

米家智能按摩眼罩推出全新淺沙色配色，建議零售價249元，首銷到手價199.75元，將於5月14日正式開售。（小米）

米家智能按摩眼罩產品介紹：

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功能方面，該產品支持SPA級溫感熱敷，採用NTC溫控技術，提供2擋溫感熱敷調節，緩解疲勞。同時配備4點獨立控制振動馬達，振動運行噪音≤40dB（A），多種按摩程序組合，智能模擬人手按摩節奏，放鬆眼周肌肉群，緩解眼疲勞。

智能體驗上，該產品支持連接米家App，可進行模式DIY，內置熱敷、輕柔、活力、午休等6種模式，並支持自定義按摩時長，滿足不同場景下的使用需求。

淺沙色版本的加入，也讓這款眼罩在外觀上更偏溫和簡約，適合居家休息、午休放鬆等場景使用。

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