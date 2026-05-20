30分鐘快充實測：iPhone 17 Pro憑細電池綜合稱冠 三星有線稱王
撰文：中關村在線
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在最新一輪覆蓋33款主流智能手機的實驗室充電性能測試中，iPhone 17 Pro綜合充電速度位居首位。
而在有線充電單項表現上，Samsung Galaxy S26 Ultra以30分鐘充入76%電量的成績位列第一。本次測試統一採用30分鐘有線與無線兩種充電模式，全面評估各機型的充電效率。
最新一輪覆蓋33款主流智能手機的實驗室充電性能測試結果：
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iPhone 17 Pro憑藉4252mAh的緊湊型電池設計，結合40W有線快充與25W無線快充能力，在整體充電速率上展現出明顯優勢。其實際續航表現亦受到電池容量、處理器能效及系統優化等多重因素協同影響。
具體來看，有線充電環節中，Samsung Galaxy S26 Ultra以30分鐘充至76%的實測數據居首；iPhone 17 Pro與另一款motorala機型並列第二，均為74%。無線充電方面，iPhone 17 Pro以30分鐘充入55%的速率保持領先。
橫向對比全部參測品牌，蘋果旗下機型在快速充電錶現上展現出更高的穩定性與一致性，其平均充電效率高於其他廠商。
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