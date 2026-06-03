大疆不如「木疆」？內地大神零電子零件製純木雲台　運鏡極絲滑

近日，一位男子用木材純手工製作出一款可穩定拍攝的手機穩定器設備，憑藉靈活的轉動和出色的穩定性能，迅速在網上走紅。



網友紛紛調侃：

不是大疆買不起，而是木疆更有性價比！

不少人感嘆，這款作品不僅創意十足，還透着濃濃的「手工味」。

近日，一位男子用木材純手工製作出一款可穩定拍攝的手機穩定器設備。（抖音＠設計師王行知）

這位名叫王行知的設計師，平日裏與圖紙和木工工具為伴。他突發奇想：能不能用木匠手藝，純手工打造一個拍視頻用的手機穩定器？

男子純手工製木雲台爆紅▼▼▼

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說幹就幹，他完全不用電機、不依賴任何電子元件，純靠木構件之間的精密咬合與合理配重，打造出了一款名為「木疆」的木質穩定器。

將手機穩穩夾上去後，無論怎麼移動拍攝，畫面都絲滑流暢，運鏡效果堪比幾千元人民幣的電子雲台。

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