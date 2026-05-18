內地公司推AI寵物翻譯機　識別貓狗叫聲變文字　號稱準確率逾9成

日前，杭州一家名為萌小譯（PettiChat）的公司推出寵物翻譯器，引發網絡關注。



據介紹，用家只需將該設備夾在寵物項圈上，小貓、小狗的叫聲就能被「翻譯」成文字，並在手機端同步生成語音聊天記錄。

官方表示，萌小譯寵物翻譯器依託阿里雲通義千問大模型技術，搭載自主研發的寵物翻譯模型，並以百萬級寵物聲紋樣本作為訓練基礎，可實現對寵物叫聲、情緒和行為語言的識別解析。

據介紹，用家只需將該設備夾在寵物項圈上，小貓、小狗的叫聲就能被「翻譯」成文字，並在手機端同步生成語音聊天記錄。（pettichat官網）

不同於偏娛樂性質的寵物翻譯軟件，萌小譯稱其已積累數百萬條寵物行為語言聲紋數據，針對寵物行為學界公認的貓狗常見情緒場景，識別準確度最高可達94.6%。

同時，該設備具備自學習進化能力，用家無需進行復雜設置，設備即可在使用過程中逐步適應寵物獨特的「口音」和情緒表達習慣。

佩戴體驗方面，萌小譯寵物翻譯器採用輕量化設計，重量僅27克，比AirPods還輕，對小型犬和貓咪也較為友好。

萌小譯寵物翻譯器採用輕量化設計，重量僅27克，比AirPods還輕。（pettichat官網）

隨着AI大模型加速落地，寵物智能硬件也開始從餵食、定位、健康監測等場景，進一步延伸到情緒識別和「語言翻譯」領域。

對於養寵人士來說，這類產品能否真正讀懂毛孩子，也將成為後續關注焦點。

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