Logitech G512X 首創雙軸合一｜平時打機最講究手感，羅技 G512 X 鍵盤正好滿足喜歡改裝的玩家。它結合了磁性操控與機械手感，整塊鍵盤有 39 個熱插拔底座可以混合使用這兩種軸體。隨盒會附送 9 粒類比磁軸，你更可以換上自己買的市面熱門軸體，手感完全由自己決定。它內建的 TMR 感測技術可以精準讀取你按鍵有多深，玩賽車遊戲時輕按跟重拍的反應完全不同。黑／白、長／短版，2026年5月2日發售。



記者率先收到sample，馬上為大家進行開箱。我收到的是「長版／白色」G512X 98，另外還有75短版。同期推出專用的透明手托（手托也分長／短版，與鍵盤同時購買特價$199），可以將鍵盤的LED變色燈效果伸延。

羅技新推的 G512 X 鍵盤完全針對高階玩家的客製化需求設計，最大賣點是支援機械軸與 TMR 磁軸的雙軸熱插拔底座。

羅技G512X電競鍵盤｜短版 75% ($1499 港幣) / 長版 98% ($1599 港幣)

羅技G512X電競鍵盤｜短版 75% ($1499 港幣) / 長版 98% ($1599 港幣)

打機神裝自由配搭：買機即送專屬磁軸

羅技G512X電競鍵盤首批上市提供紅軸（手感輕身、打字集聲）與茶軸（熱門機械鍵盤，打字有聲、按鍵時有段落感）供選購，記者以文字工作為主，所以選了紅軸。

跟機除了最基本的USB-C to USB-A駁線，4方向鍵及ESC鍵還多送白色版Keycap。最要留意是兩個U字型的8 度傾斜腳架，它們的用途不只是墊高Keyboard，其實還是用來拆Keycap跟鍵盤軸的工具，設計非常實用。

兩個U字型的小底座，是用來拆Keycap跟鍵盤軸的工具。

打開鍵盤頂部（後方）的透明蓋，還附送額外的TMR磁軸（長版9粒／短版7粒），剛好夠用來替換 FPS 遊戲最常用的操作鍵，而且官方暫時沒有單獨發售這款磁軸，可以說是買鍵盤的專屬福利。

附有9個analog 茶軸（它的放在鍵盤的背面），足夠你更換打機最常用的幾粒按鍵。

附有9個analog 茶軸（它的放在鍵盤的背面），足夠你更換打機最常用的幾粒按鍵。

底部還有更多「彩蛋」，原來另附 5個專屬的 SAPP 觸覺橡膠環，裝上這些小配件後，按下按鍵會感覺到明顯的第二段回彈力度，手感極佳。

原來另附 5個專屬的 SAPP 觸覺橡膠環，裝上這些小配件後，按下按鍵會感覺到明顯的第二段回彈力度

首批上市的版本提供紅軸與茶軸兩種選擇，包裝內會直接附送 7 顆 TMR 磁軸。

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快速觸發功能告別失準慢半拍，按鍵靈敏度由你決定

比賽時最怕按鍵失靈慢半拍，羅技G512X支援高達 8K 輪詢率，將操作延遲減到最低。電競玩家必備的快速觸發功能（Rapid Trigger）當然沒有缺席，配合右上角的 24 段旋鈕，切換設定非常順手。內部採用了 Gasket 結構加上矽膠吸音，敲擊時會發出沉實好聽的「Thocky」聲，按起來爽快又不吵耳。鍵盤左上角設有雙重操作旋鈕，想調音量還是設定專屬巨集都非常方便，外殼更用了 37% 回收塑膠製造，打機同時愛護地球。

新鍵盤升級了內部感應技術，徹底解決過熱導致按鍵失準的老毛病，反應速度也推到極限。

電競玩家必備的快速觸發功能（Rapid Trigger）當然沒有缺席，配合右上角的 24 段旋鈕，切換設定非常順手。

電競玩家必備的快速觸發功能（Rapid Trigger）當然沒有缺席，配合右上角的 24 段旋鈕，切換設定非常順手。

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實用長短版選擇，加配手托升級桌面佈置

原來 75% 短版及 98% 帶數字鍵長版，均可另外加配專屬的透明手托。這款手托用上實心壓克力製造，能完美折射鍵盤底部的 RGB 變色燈效，讓整個打機空間更加搶眼。跟鍵盤同時購買，只需要加$199（原價$349）

我們這次實測的是白色紅軸版，配搭了原本要另外買的透明手托

手托也貼心地分了長短版專用尺寸這透明手托的物料

可以將鍵盤底部的RGB 變色燈效伸延出來

早前在試玩會中也體驗了短版黑色羅技G512X

黑色版的RGB 變色燈效更加顯眼

記者實測玩後感：無痛平玩第三方軸體

這款鍵盤支援機械加磁軸混合配置，規格確實很有意思。最爽是整個鍵盤的按鍵都可以自己拔出來換，熱愛 DIY 客製化的人，可以上網買些非原廠的平價機械軸或磁軸換上去，一樣可以正常運作，隨便你發揮創意。當然，這純粹是我私下個人分享，絕對不代表品牌官方立場！

產品型號：Logitech G512 X (75% 短版 / 98% 長版)

首發軸體：紅軸 / 茶軸

獨家配置：雙用熱插拔軸座 (隨盒附送 7 顆專屬磁軸)

極限性能：防過熱感應技術、超低延遲極速反應

自訂選項：0.1mm 至 4mm 觸發微調、雙重操作旋鈕

環保材質：採用 37% 回收塑膠製造

香港建議售價：短版 75% ($1499 港幣) / 長版 98% ($1599 港幣)

配件售價：專用透明手托 ($199 港幣加購價，分長短版尺寸)

發售日期：5月初

銷售地點：香港各大經銷商零售點及網上旗艦店

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