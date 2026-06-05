Acoustune ATX001高清藍牙傳輸器｜一代又一代的新iPhone／新AirPods推出，次次都吹到會推LDAC／AptX Lossless 無損高清藍牙，但最終都是死守用了近30年的老舊AAC制式……等你都「蚊瞓」，不如自己花幾百買這款日本音響品牌 Acoustune 新推出的 USB-C 高清音訊藍牙傳輸器 ATX001，自己破解 iPhone 的低清藍牙音樂枷鎖。



高通最新晶片｜解放iPhone新聽力

很多人買了支援高清解碼的高級耳機，比如 Sony XM6、Sennheiser M5，又或是日本名牌 Acoustune 自家的HSX1001 / HSX ONE，卻發現 iPhone 依然只能跑 29 年前發明的 AAC 格式，空有靚耳機卻聽不到最高音質。

只要為 iPhone 插上小巧的 Acoustune ATX001 傳輸器就能破解 Apple 的「低清音樂」限制！它採用高通最新的 QCC5181 藍牙 5.4 晶片，抗干擾更穩定。最重要是全面支援 LDAC、aptX Adaptive 及 Lossless 等高清編碼，能傳輸 24bit/96kHz 高解析度音訊，直接解放你的藍牙耳機，體驗最高音質。

只要為 iPhone 插上小巧的 Acoustune ATX001 傳輸器。就能破解 Apple 的低清音樂限制！

此後，就算是播放平時聽慣的 Spotify、Apple Music，又或是用Netflix 睇電影，都會聽出「新高度」，你會發現音色更清晰、層次細節更豐富、低音更強勁；且更可以配合電腦、Switch 2 遊戲機，用途多多。

就算是播放平時聽慣的 Spotify、Apple Music，又或是用Netflix 睇電影，都會聽出「新高度」

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輕如無物的迷你USB-C手指｜更不影響手機充電

Acoustune ATX001，細小如一粒USB-Type C 手指（又稱U盤），4g機身輕如無物，將它插在手機充電口上，即額外加裝 LDAC 及 aptX Lossless 高清藍牙傳輸器；Acoustune ATX001 更附USB-C 輸入，使用時不阻止手機充電。

Acoustune ATX001 更附USB-C 輸入，使用時不阻止手機充電。

之後你必須要下載專用手機app「AMINA Studio」，並在程式內連接支援高愛編碼藍牙耳機；自由切換音訊編碼，又可以自選以音色為先，又或是加強傳輸穩定性。

下載專用手機app「AMINA Studio」，並在程式內連接支援高愛編碼藍牙耳機。

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配Tri藍牙耳擴／電腦進階玩法

早前記者介紹了一款手提耳擴解碼，雖然它能USB-C有線／藍牙無線兩用，但由於iPhone並不支援高清藍牙，所以當無線使用時，其威力大打折扣。記者收到Acoustune ATX001後忽然想出，iPhone原來可以經由ATX001加上專用App「ANIMA Studio」，與手提耳擴解碼配對；果然，即刻可以用LDAC連線，用盡我的貴價有線耳機聽歌。

另外，再教多少少在電腦＋Acoustune ATX001，配對藍牙耳機使用的技巧。你當然可以買回來馬上駁落電腦使用，但這樣只是使用基本的 AAC／SBC 制式，與直接手提電腦的藍牙水準無異，先開手機「ANIMA Studio」app 為ATX001 與耳機進行配對，揀好LDAC或AptX Lossless 高清編碼後，再將ATX001駁到電腦，就可維持以高清編碼與耳機連接了。

先開手機「ANIMA Studio」app 為ATX001 與耳機進行配對，揀好LDAC或AptX Lossless 高清編碼後，再將ATX001駁到電腦，就可維持以高清編碼與耳機連接了。

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Acoustune ATX001 賣幾錢？

這款傳輸器定價為 $599。品牌現時推出限時優惠，凡購買 HSX1001 或 HSX One 日本製藍牙耳機，即可以優惠價 $299 換購這款傳輸器。

但決定購買前要留意2點：

1）因大部份 Android手 機已內置LDAC／aptX解碼，並不需要用 Acoustune ATX001 。2）如你的藍牙耳機是Apple AirPods，就算iPhone 加配 ATX001 聽起來並無分別。

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Acoustune ATX001 產品性能表

產品型號：Acoustune ATX001

藍牙晶片：Qualcomm® QCC5181

藍牙版本：5.4

藍牙協定：A2DP / AVRCP / HSP / HFP / SPP

支援編碼：aptX / aptX Adaptive / aptX HD / aptX Lossless / SBC / AAC / LDAC

最大傳輸距離：約 10 米

支援電源輸入：5V / 500mAh

連接接口：USB-C

主機重量：約 4g

尺寸：42.5 × 19 × 10 mm

隨機配件：USB-A (公) 至 USB Type-C (母) 轉接頭、收納袋

建議零售價：$599

查詢：Soundwave Audio (+852 2771 8209)