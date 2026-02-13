Sony WF-1000XM6．幾時出．上市時間．定價｜1小時開箱速測：降噪音質再進化｜等足三年，Sony 終於在 2026 年初為大家帶來新一代真無線降噪耳機Sony WF-1000XM6！我們已率先上手實測。今代 XM6 不論在降噪技術、單元設計以至佩戴感上都有明顯升級，定價為 HK$2,599，並於 2 月 13 日正式開賣。索尼究竟能否守住「最強降噪」的金漆招牌？立即為大家拆解！



Sony WF-1000XM6藍牙耳機$2599開售：QN3e晶片降噪進化值得升級嗎

先借位提一提，在5代頭戴式時由 LE SSERAFIM 代言的沙粉色特別版，雖然 6代 Sony WH-1000XM6 沒有明星代言，但一樣好看。（HK$2,999／同步2月13日發售）

QN3e + V2雙處理器｜機身更窄防風阻

上一代 XM5 的降噪已經相當出色，今代 WF-1000XM6 竟然再有突破，新機採用了全新的 HD 降噪處理器 QN3e 配合，與整合式處理器 V2雙核運作。

WF-1000XM6 的機身設計進一步優化，外型由IEM入耳式設計改為更四正的「藥丸形」，且比上代 縮小了 11%，機身更薄更貼耳，不單可減輕戴耳機的負擔，更可以有助防風噪，戶外使用更靜。XM6 更引入骨傳導感測器 及 AI 雜訊抑制技術強化通話質素，並在機身設計上採用了「抗風噪結構」，透過流線型機身減少風聲對麥克風的干擾。

(圖左)WF-1000XM6 的機身設計進一步優化，比上代（圖右）WF-1000XM5 縮小了 11%，機身更薄更貼耳。

新機採用了全新的 HD 降噪處理器 QN3e 配合，與整合式處理器 V2雙核運作。

每邊耳4粒收音咪｜降噪效能大升級

收音咪數量由上代每邊 3 粒增加至 4 粒（共 8 粒），並採用「雙反饋及前饋麥克風」技術；能更精準偵測及消除低頻噪音，帶來更深層的寂靜體驗。在發佈會現場稍作試聽，周遭的人聲與冷氣聲幾乎完全消失。

收音咪數量由上代每邊 3 粒增加至 4 粒（共 8 粒），並採用「雙反饋及前饋麥克風」技術

專家調音全新8.4mm動圈單元｜分析力高低音略有收斂

音質方面，XM6 換上了全新的 8.4mm 驅動單元，這個新單元採用了柔軟邊緣設計來增強低音的下潛力，而圓頂部分則保持高剛性以確保高頻清晰度。配合 LDAC 編碼及 DSEE Ultimate 技術，聽感上比上代更加「通透」。值得一提是，今次 Sony 與上次頭戴式XM6一樣，找來多位格林美獎（Grammy）級別的母帶製作工程師參與調音，確保耳機能忠實還原創作者想表達的「原音」。

記者試過覺得 Sony WF-1000XM6 人聲比上代更清晰更靠前，聲音的分析力更好。它的重低音比起XM5略有收斂、更加耐聽。值得一提是當手機Sound Connect App 升級後，即可對應 XM6 獨家的10段EQ調音。

記者試過覺得 Sony WF-1000XM6 人聲比上代更清晰更靠前，聲音的分析力更好。

配高效隔音耳棉｜續航力達24小時

配件方面，XM6 沿用上代XM5 「高效隔音耳棉」，不單止加強了被動降噪效果，長時間佩戴的異物感亦大幅降低。充電盒支援：IPX4防水及Qi 無線充電，續航力在開啟降噪下單次可聽 8 小時，配合充電盒可達 24 小時，而且支援「充 5 分鐘聽 1 小時」的快充功能，完全能夠應付全日需要。

值得一提是 Sony WF-1000XM6 的充電盒改成更方正的罐頭型，令人想起第1代1000X系列真無線耳機。它可更安定的擺放在檯面上。而且，有用開XM5的朋友，一上手就會發現，耳機很容易就能從充電盒內取出，比XM5易用太多，加分。

Sony WF-1000XM6 規格功能表

規格 資料 型號 Sony WF-1000XM6 處理器 HD 降噪處理器 QN3e + 整合式處理器 V2 驅動單元 8.4mm 動圈單元 麥克風 雙邊共 8 粒 (雙反饋 + 前饋) 電池續航 8小時 (耳機) + 16小時 (充電盒) = 24小時 (降噪開啟) 防水等級 IPX4 連接 Bluetooth 5.3, LDAC, Multipoint 重量 未公佈，體積縮小 11% 售價 HK$2,599

整體感覺：Sony WF-1000XM6 藍牙耳機傾向在音色表現及連線質素方面下功夫，在外觀上未定令人眼前一亮；內在的進化令人欣喜，聽感比XM5更接近有線耳機的密度與細緻度。如果你是索尼粉絲，絕對值得首日購買。（Sony WF-1000XM6 香港行貨：$2599 2月13日開售）