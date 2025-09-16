Acoustune HSX1001 C:03 鋅白銅可換腔體 + M:02G 鼠尾草綠有線模組套裝介紹｜Acoustune HSX1001 藍牙耳機來自日本耳機名牌，特色是可以自由更換不同金屬材料的發聲單元，更可無線／有線兩用，繼鋁合金 C:01 、黃銅 C:02 腔體後，全新 C:03 鋅白銅可換腔體 + M:02G 鼠尾草綠有線模組套裝，正接受預訂。



Acoustune 品牌出開萬元級有線耳機，HSX1001 一樣有超有型機身設計，使用鋁合金及樹脂外殼分體式機殼，跟機的充電盒、包裝盒均是「黑魂」配色的金屬製品，帥氣又有型，玩開69蚊藍牙當然覺得貴，但用開AirPods Pro 又想作出升級，想跟別人玩些不一樣的，這3千幾蚊其實唔貴。這耳機更不是得個靚仔，內藏了三大創新構思，非常好玩：

Acoustune HSX1001 C:03 新增鋅白銅可換腔體．鼠尾草綠有線模組

C:03 鋅白銅可換腔體．可以更換組件變成藍牙耳機

特色1：自由更換發聲腔體

Acoustune HSX1001 L/R 每邊耳機都是由2個獨立模組結合而成，包括M字頭的連接模組（M:01是藍牙無線模組、M:02是有線連接模組）；只需3粒螺絲，用家就可以將之連接到C字頭的發聲腔體模組（C:01鋁合金腔體、C:02黃銅腔體），由於不同腔體都有獨自的音色特點，加上不斷推出新款式，令Acoustune HSX1001一耳聽出無限變化。

用家自由更換．可換式腔體

而今次新發售的 C:03 鋅白銅可換腔體，選用強化第四代 Myrinx 動圈單元、外殼使用專業管弦樂器常用的鋅白銅（又稱：德銀）製作。這種金屬材質以鎳、鋅、銅製成，有著白銀色的外表，比黃銅更堅硬，更抗腐蝕。常用於鋅白銅常見用於，發出來的聲音響亮雄厚，令到C:03 的中高頻部分特別豐富、音色極具層次。

C:03 鋅白銅可換腔體的中高頻部分特別豐富、音色極具層次。

特色2：無線耳機首創密封金屬腔體

個人音響界早就認知，使用金屬腔體可以令音色更出眾，然而因為金屬外殼會影響藍牙無線接收，所以無線耳機各來都無法使用完全密封的金屬腔體。 HSX1001 系統的雙體設計正好打破此限制，同時兼具音色及穩定的接收能力。

HSX1001 系統的雙體設計正好打破此限制，同時兼具音色及穩定的接收能力。

C:03 選用強化第四代 Myrinx 動圈單元

特色3：分體設計無．有線兩用｜無限延續產品生命

Acoustune HSX1001 同時提供藍牙有線接收／Pentaconn Ear 無線耳機駁頭，除了最基本的無線．有線兩用concept，這個設計更可以無限延續產品生命。因為一般藍牙耳機，在推出時已定格於當時市面最update的藍牙制式，三幾年後藍牙升級至7.0，你的耳機就變得過時；而 Acoustune HSX1001 則可以不斷推出新的無線接收模組、與時並進。而且亦可輕鬆解決藍牙耳機使用了2、3年後，電池壽命完全耗盡的問題。

如果藍牙update或電池老舊，HSX1001將來會推出新形號藍牙模組；聽厭鋁合金耳機，出年1月就有黃銅版。

Acoustune HSX1001的可換模組設計，無限延續產品生命。

特別要留意，本產品只包括：「C:03」鋅白銅聲學腔體、「M:02G」有線連接模組，以及專屬 ARC83 線材（Pentaconn Ear / 4.4mm 插頭），並不包括無線接收模組「M:01」，如果想當作一款藍牙耳機使用，你必須擁有Acoustune HSX1001基本套裝（另售：$3,780），並自行以附送的螺絲批、更換用螺絲去進行換裝，詳細介紹請參考下文：

Acoustune HSX1001 C:03 & M:02G 套裝

本產品包括：「C:03」鋅白銅聲學腔體、「M:02G」有線連接模組套裝，一如 Acoustune 作風，擁有豐富包裝内容。除了「C:03」、「M:02G」以外，包裝内還有專屬 ARC83 線材（Pentaconn Ear / 4.4mm 插頭）、更換用精密螺絲批、更換用螺絲、AET07 耳膠一組（S / M / L）、束線帶、使用手冊/ 保養證。



售價：$2,980（Soundwave Audio／2771 8209）

