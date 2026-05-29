iPhone Fold保護殼印證此前爆料　橫置雙鏡配平板大屏還有MagSafe

蘋果首款摺疊屏手機iPhone Ultra（iPhone Fold）有望於今年秋季正式亮相。日前，配件製造商iFunSmart已開始上架iPhone Ultra首批保護殼，這也在一定程度上印證了此前關於該機外觀設計的傳聞。



據了解，在新iPhone發佈前，部分手機殼廠商通常會提前根據模型機或泄露的CAD文件調整模具，以便在新機上市後第一時間同步推出配件。

配件製造商iFunSmart已開始上架iPhone Ultra首批保護殼，這也在一定程度上印證了此前關於該機外觀設計的傳聞。（ifunsmart）

從商品頁展示的訊息來看，iPhone Ultra將採用橫置相機模組，後置雙攝設計，以及一個用於MagSafe磁吸的圓形開口。這也和此前傳聞、模型展示的設計基本一致，說明iPhone Ultra的外觀已經越來越明朗了。

iFunSmart上架iPhone Ultra保護殼外觀展示：

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iFunSmart表示，這款保護殼具備軍規級防摔能力，內置N52磁體，並加入納米抗氧化層，號稱可抗指紋、防發黃。Phone Ultra整體採用闊摺疊屏形態，配備約5.3英寸外屏以及7.7英寸內屏，展開後可帶來更接近平板的使用體驗。

售價方面，該機起售價預計為16999元，這也意味着它將成為蘋果史上定價最高的iPhone產品。

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