iPhone新相機專利曝光！鏡頭模組注入液體降溫　解決拍片過熱問題

iPhone的影像能力始終是蘋果每年發布會主打的核心賣點之一。在每一輪新品迭代的過程中，iPhone的相機模組變得越來越大，內部結構也越來越複雜，隨之而來的發熱問題正逐漸演變成一個令用戶和廠商都頭疼的痛點，甚至在一定程度上阻礙了蘋果影像能力的進一步升級。



如今蘋果剛剛正式獲批一項全新專利，計劃採用特殊的吸熱液體方案，徹底攻克這一困擾影像系統許久的散熱棘手難題。

如今蘋果剛剛正式獲批一項全新專利，計劃採用特殊的吸熱液體方案，徹底攻克這一困擾影像系統許久的散熱棘手難題。（X@PatentlyApple）

這項專利設計的是一個結構非常精密的一體化相機模組，包含外層外殼、內嵌鏡頭組件、承載着圖像傳感器的可移動基板，還有一塊能把模組內部空間隔開的柔性密封件，所有部件的裝配精度要求都非常高。

這項專利設計的是一個結構非常精密的一體化相機模組。（X@PatentlyApple）

模組靠近鏡頭光路的區域填充氮氣，或是其他具備優異光學透過特性的氣體，保證光線穿過鏡頭的過程中不會出現折射偏差；而在模組剩下的所有其餘空間內，則注滿礦物油之類的高絕緣液體，直接充當散熱片的作用，接觸所有產熱部件。

蘋果這套方案的核心邏輯，是把圖像傳感器、驅動馬達、電路及其他電子元件運行時產生的熱量，直接通過導熱液體快速導出相機模組之外，從而讓整個影像系統能夠在最佳的熱管理條件下，長時間平穩滿負載運行，不會出現過熱降頻的問題。

這項專利的關鍵優勢就在於，常規風冷、石墨散熱方案很難觸碰到的內部活動部件，這套液體方案都能實現全覆蓋的高效散熱，幾乎沒有散熱死角。

如果這套方案最終能夠落地量產商用，用戶在戶外探店、戶外露營直播、戶外賽事實時轉播這類長時間高負載拍攝的場景下，就能有效杜絕鏡頭過熱、畫面卡頓甚至直接強制退出拍攝的問題，影像體驗會提升一大截。

之前iPhone在長時間4K錄製、極限環境拍攝時經常掉幀過熱的老毛病，困擾專業用戶很久，這項專利如果能順利落地，相當於從相機模組的底層結構上解決了散熱短板，後續iPhone的影像能力上限也會被徹底打開，再也不用為了控制發熱砍算力和拍攝時長。

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