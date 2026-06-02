iOS 26.5.1緊急發佈！iPhone17無法有線充電災情　舊機不支援更新

撰文：黃浩晉
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iOS 26.5.1緊急發佈！Apple（蘋果）在6月1日凌晨發佈iOS 26.5.1的系統更新，內容與前段時間知名媒體9to5mac報道的部分iPhone用家無法有線充電有關，即看下文了解受影響型號。

部分iPhone關機後無法有線充電，只能使用MagSafe。（Apple）
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iOS 26.5.1 系統更新解決什麼問題？

根據蘋果的更新說明，iOS 26.5.1主要是修復有線充電可能出題，即只要電量接近耗盡時，部分裝置可能會無法透過有線方式充電。據科技媒體9to5mac前段時間報道，大量iPhone用家反映手機在電量用盡並關機後，插上USB-C線充電卻沒有任何反應，螢幕上沒有低電量提示，一片漆黑，就像手機徹底死機了一樣。任何有線充電方法都無法重新開機，只有使用MagSafe進行無線充電才能重新開機，而這次系統更新將徹底解決這個問題。

iOS 26.5.1 系統支援哪些機型？

本次iOS 26.5.1緊急更新為特定機型，僅開放予 iPhone 17e、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max及iPhone Air共5款最新型號，舊款iPhone將不會收到任何更新提示。

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