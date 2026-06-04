iPhone 18 Pro美版電量比國行多232mAh　不設實體SIM卡槽騰出空間

iPhone 18 Pro不同版本電池容量不同的相關話題衝上社交平台熱搜榜，引發了全網數碼愛好者的大範圍熱議。



和上一代iPhone 17 Pro的劃分邏輯完全一致，iPhone 18 Pro的美版和國行版在電池容量參數上依然存在差異。具體來看，iPhone 18 Pro國行版的電池容量為4056mAh，美版的電池容量則是4288mAh，兩個版本的電池容量差了232mAh。

iPhone 18 Pro國行版的電池容量為4056mAh，美版的電池容量則是4288mAh，兩個版本的電池容量差了232mAh。（微博@毒舌數碼）

上一代iPhone 17 Pro身上也存在同款差異，當時它的美版和國行版電池容量分別是4252mAh和3988mAh，兩地版本的容量差了264mAh。

上一代iPhone 17 Pro身上也存在同款差異，當時它的美版和國行版電池容量分別是4252mAh和3988mAh，兩地版本的容量差了264mAh。（微博@毒舌數碼）

出現這種配置差的核心原因非常明確，美版iPhone早已全面普及純eSIM技術，整機完全不需要預留實體SIM卡槽的結構空間，省出來的寶貴機身內部空間全部可以用來擴容電池，而國行版本受通信環境相關要求限制，必須保留實體SIM卡槽結構，擠佔了電池的放置空間。

截至目前，蘋果在中國大陸地區正式發售的iPhone產品線裏，只有iPhone Air是純eSIM設計，iPhone 17e則是在支持eSIM的同時也保留了實體SIM卡槽的雙方案設計。

按照目前泄露的供應鏈訊息來看，下半年正式發布的iPhone 18 Pro國行版，也將支持eSIM技術，但考慮到大多數國內用戶的使用習慣，蘋果依然會保留實體SIM卡槽，不會貿然砍掉卡槽結構。

現在內地三大運營商中國聯通、中國移動和中國電信都已經正式開始開展eSIM手機的運營服務，用戶手持支持eSIM的手機，直接去到線下營業廳門店就可以辦理開通相關業務，不用再額外更換實體SIM卡。

這次蘋果繼續保留實體SIM卡槽的設計，本質上是兼顧國內廣大用戶的使用習慣，哪怕同時支持eSIM功能，用戶也完全可以根據自己的需求自主選擇用實體卡還是電子卡，不會出現功能使用受限的情況。

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