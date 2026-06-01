iPhone 18 Pro 四款新配色曝光！黑色驚喜回歸 深櫻桃紅成主打色

iPhone 18 Pro 新配色曝光 | 蘋果（Apple）預計將於今年秋季正式發佈iPhone 18系列，知名爆料人Sonny Dickson於5月29日在 X（推特）平台提前曝光iPhone 18 Pro的四款模型機新配色，不僅經典的黑色更有全新配色深櫻桃紅，一起來看看這次曝光的四款新配色吧！



深櫻桃紅有機會成為繼iPhone 17 Pro宇宙橘之後，另一款受到消費者歡迎的代表色。（X@Sonny Dickson）

近日，知名爆料人Sonny Dickson於5月29日在X平台曝光了關於今年秋季將要發佈的iphone 18 Pro的四款新配色，讓外界首度看見傳聞中的四色設計，其中網上討論最為激烈的當屬深櫻桃紅配色，除此之外還有不少經典配色。

iPhone 18 Pro四色模型機曝光

根據Sonny Dickson分享的最新模型機以及早前知名媒體Macworld報道的四款配色所對應的Pantone色號來看，iPhone 18 Pro與iPhone 18 ProMax預計將推出黑色（Pantone 426C）、銀色（Pantone 427C）、深櫻桃紅色（Pantone 6076）以及淺藍色（Pantone 2121），整體色彩風格相比前代顯得更成熟且低調。

四款新配色的整體色彩風格相比前代顯得更成熟且低調，少了分張揚多了分大氣。（X@Sonny Dickson）

深櫻桃紅（Pantone 6076）：首度驚艷登場的年度主打色！這次曝光的四款新配色中最受矚目的莫過於深櫻桃紅色，目前網上討論度最高的新配色之一，Dickson甚至表示，深櫻桃紅有機會成為繼iPhone 17 Pro宇宙橘之後，另一款受到消費者歡迎的代表色。不同於17 pro宇宙橙的張揚鮮艷，深櫻桃紅融入了優雅酒紅氛圍的高級感色調，是一種帶有勃艮地、咖啡及深紫色調融合的複雜色系。

黑色（Pantone 426C）：這次的黑色不同於太空黑或石墨色的金屬銳利感，採用更沉穩內斂的深灰黑色調。

淺藍色（Pantone 2121）：這款淺藍色融合了iPhone 17標準版的霧藍質感，同時也復刻了當年iPhone 13 Pro「天峰藍」 的清透與高雅，絕對是高顏值的視覺焦點。

銀色（Pantone 427C）：沒有過多的魔改，延續近年Pro系列最純正的金屬極簡美學，依然經典首選。

不知道各位果粉最期待哪一款新顏色呢？（X@Sonny Dickson）

在Sonny Dickson曝光的貼文下有網友哭訴「黑色配色終於回歸了」同時配上了一張iphone 18 pro黑色配色的圖片。

網友評論「黑色回來了」（X@apple files）

因為這四款曝光的新配色只是模型機，與實機顏色和質感仍然會有出入，具體還得等今年秋季蘋果的正式發佈。

此外據知名媒體Macworld透露，蘋果似乎在去年產品線後期取消了第四種配色，因此這四種配色中可能有一種最終不會上市。

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