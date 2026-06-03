iPhone Ultra新爆料！一個原因成功克服發熱問題！9月如期發布？

iPhone Ultra新爆料 | Apple（蘋果）首款可摺疊旗艦手機iPhone Ultra再有爆料！內地微博科技爆料人「定焦數碼」早前於微博上揭露，這款旗艦級摺機將採用均熱板（VC），有效減少發熱問題，同時還確認了新機發佈時間。



iPhone Ultra網傳圖片。（macworld）

爆料人「定焦數碼」首次披露iPhone Ultra帶有VC散熱。（微博）

根據爆料人「定焦數碼」在微博平台上發文，蘋果內部正推進可摺疊iPhone Ultra的量產準備工作，測試了全新的散熱結構並表示「VC 散熱性能表現相當不錯，堆料夠狠」。這是市場上首次有具體情報指出，蘋果將把高階均熱板散熱技術應用在摺疊機型上，打破了業界以往對摺疊機散熱必然妥協的刻板印象。

iPhone Ultra｜甚麼是均熱板？

均熱板是一種利用真空腔體內去離子水蒸發、凝結的液相循環過程，將熱量快速從核心晶片分散至大面積機身的高效「水冷」技術。iPhone Ultra追求極致的纖薄機身（傳聞展開厚度僅約 4.5mm），在空間極度受限的摺疊屏結構中，加入一片高效能的均熱板，可以看出蘋果對首部折疊旗艦機十分看重，花了不少心思。

iPhone 17 Pro系列中導入的均熱板技術，透過熱成像可以明顯看到均熱板的效果。（9to5Mac）

相較於過去iPhone 15 Pro與16 Pro在高負載運作時常面臨的過熱瓶頸，蘋果去年在 iPhone 17 Pro系列中導入的均熱板技術取得了巨大成功，透過與鋁合金材質的相輔相成，帶來了強悍的持續效能與散熱。這次連主打極致纖薄的iPhone Ultra也跨越工藝限制加入了均熱板，大幅減低了鈦金屬機身導熱較慢而產生的散熱隱憂。

iPhone Ultra發佈時間

爆料人「定焦數碼」在透露這項消息的同時表示，儘管此前有傳言稱iPhone Ultra生產會遇到困難，但仍將按原計劃於9月發布。

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