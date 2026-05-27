iPhone 20規格大改流出！放棄直角邊框變曲面　真全面屏驚艷全網

有博主在社交平台上曬出了，號稱是20周年紀念版iPhone的外觀渲染圖，聲稱這是目前流出的iPhone 20早期原型機方案，完全跳脱出了近幾代iPhone的設計框架。



四微曲面＋屏下 Face ID 邁入「真全面屏」時代

從渲染圖呈現的效果來看，iPhone 20最大的變化就是直接放棄了，蘋果已經沿用多年的直屏方案，改用四微曲形態的屏幕，同時搭載完全體的屏下Face ID技術，正面視覺上幾乎實現了無邊框的驚艷效果，屏佔比達到了蘋果史上的最高水平。

有博主在社交平台上曬出了，號稱是20周年紀念版iPhone的外觀渲染圖，聲稱這是目前流出的iPhone 20早期原型機方案。（X@LeakerApple）

網上流傳的iPhone 20外觀渲染圖曝光：

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橫排鏡頭配弧形中框 一體化無縫玻璃機身

外觀改動遠不止螢幕形態這一處，iPhone 20同步放棄了幾代用戶熟悉的直角金屬中框，替換成了邊緣過渡順滑的弧形中框，整機背部採用無任何拼接的一體化全玻璃背板，後置攝像頭模組採用橫向排布的設計語言，和之前的iPhone Air佈局十分相似。

供應鏈最新消息顯示，Samsung將會成為蘋果iPhone 20的獨家供應商，再配合整機正面無劉海、無挖孔的極致設計，蘋果終於正式邁入了自己追求了十幾年的真全面屏時代。

終結直屏美學？顛覆未來高端手機市場

作為蘋果手機誕生20周年的重磅紀念款機型，iPhone 20的設計風向會直接影響後續整個消費電子行業的產品規劃，明年的智能手機市場預計將迎來四曲面屏的全面復興.

近兩年剛剛成為行業主流的直屏設計，很可能在新一輪的產品迭代浪潮中逐步被大比例曲面屏取代，這一代20周年紀念iPhone堪稱蘋果近年外觀革新幅度最大的機型。

從長期的市場反饋來看，四微曲真全面屏的方案既解決了傳統大曲面屏容易綠邊、誤觸的痛點，又能給用戶帶來前所未有的視覺沉浸感，大概率會重新定義未來幾年高端旗艦手機的外觀設計語言。

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