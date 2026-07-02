【首爾直擊】LG屏幕科技：27吋5K螢幕與720Hz極速面板顛覆視覺。平時選擇電視或屏幕時，最怕畫面不夠清晰、玩遊戲有殘影，甚至屏幕容易老化問題，常困擾不少用家。早前記者前赴韓國首爾，直擊多款即將改變市場的全新屏幕面板。其中首度曝光的27吋5K專業級屏幕，以及延長壽命又省電的雙層串聯面板技術最為吸睛。以下拆解這些能為日常生活與遊戲體驗帶來質素飛躍的最新顯示科技。



記者直擊首爾LG Display的科技展館體驗最新屏幕科技

全新27吋5K屏幕超細緻畫面

記者親身於首爾LG新科技展區中，看到最受矚目的是一部為專業設計師與工程人員設計的27吋5K顯示器。這款屏幕並非傳統的窄比例，而是採用21:9的UltraWide超寬設計，解像度高達5120 x 2160 。簡單來說，它就像將兩個屏幕合併在一起，讓用家在剪輯影片或繪圖時，可以並排打開更多視窗與工具列，免卻來回切換的煩惱。其像素密度達到220ppi的視網膜級別，即使將文字縮到極小，看到邊緣依然極之銳利。

LG全新27吋5K屏幕超細緻畫面

不少用家好奇，為什麼這款專業屏幕要採用標準的 RGB Stripe 垂直排列技術，而電視卻不用？技術高層在訪問中解釋，這純粹是因應使用距離的戰略決定。用家看電視的距離較遠，屏幕主要追求寬闊視角與高亮度；但使用電腦屏幕時距離極近，對文字邊緣的清晰度要求極苛刻。

屏幕畫面非常精細的27吋5K顯示器

記者在現場實際靠近螢幕觀看，發現其採用的排列技術確實消除了常見的彩邊問題，文字邊緣銳利得宛如翻開一本實體雜誌，非常適合追求畫質與效率的辦公用家。而且更根據LG高層透露，這款 27吋 5K 專業級屏幕預計會在2029年或以後與大家見面。

詳盡解說Tandem OLED雙層串聯發光技術

雙層OLED技術解決屏幕老化

以往如使用OLED自發光屏幕時，最擔心的就是屏幕老化或壽命不長的問題。今次展出的 Tandem OLED雙層串聯發光技術，就是為了解決這個限制。一般OLED自發光屏幕只有一層發光物料，要提高亮度就必須加高電壓，這很容易加速面板老化。而雙層串聯技術便是將兩層RGB發光層垂直疊加。這就好像用兩盞燈同時發光，每盞燈只需出一半力，就能達到極高的亮度，同時大大減低發熱與電量消耗，令屏幕壽命大幅延長。

入場時，可以看到多個等身大的屏幕展出

新技術不單可以令手提電腦與平板電腦更省電耐用，更可以實用在車載屏幕上，例如使用單層玻璃結構的Advanced Thin OLED技術，讓車載屏幕變得更為纖薄時尚；而採用塑膠基板的Plastic OLED技術則令屏幕可以隨意彎曲，完美貼合車內曲面設計。另外，屏幕還支援Smart Dual View技術，讓司機與副駕駛座位乘客在同一屏幕上分別觀看導航與電影，互不干擾；而Safe View Control則會在開車時隱藏副駕屏幕，防止司機因分心而影響行車安全。再配合將相機收納在屏幕底部的Embedded Camera Display技術，讓車廂視覺更具一體感。

極限電視屏幕獲雙重護眼認證

針對大尺寸的電視，最新一代的Primary RGB Tandem 2.0技術，將以往的三層發光結構升級為純淨的紅、綠、藍及白光四層結構，讓電視畫面更明亮、色彩更豐富。為了解決反光問題，屏幕加入了Perfect Black AR完美純黑抗反射技術。以往普通屏幕表面的微細粒子凹凸不平，很容易令外來的環境光線產生散射折射，導致黑色的畫面看起來不夠深邃，呈現灰濛濛一片。而這項新技術則特別加設了一層高效能的抗反射塗層，能有效鎖住光線、減少散射與鏡面反光，運作原理就像幫屏幕戴上一副頂級的偏光太陽眼鏡。即使在白天陽光充足或開燈的客廳環境下，黑色的畫面依然能維持極之深邃的純黑。

大幅減低反光效果

而此技術更獲得了美國UL Solutions的 100%調光一致性驗證。LG高層向記者解釋，傳統液晶電視的背光分區，比自發光屏幕的像素大上 16萬到 83萬倍！當液晶電視要在夜空中顯示一顆明亮的星星時，因為控光分區太大，會連帶把星星周圍的黑色夜空也一同照亮，形成模糊的「光暈」限制。而自發光面板每個像素僅有約 0.1平方亳米且獨立控光，無論測試區域縮到多小，都能維持相同的亮暗表現，讓星星與夜空的邊界黑白分明，帶來真正的完美純黑。

對於用家健康方面，今次都有令人驚喜的醫學發現，根據官方公佈的睡眠影響測試，看傳統液晶電視會令體內幫助睡眠的褪黑素水平減少 2.7%；相反，觀看LG的自發光電視後，褪黑素水平竟然逆勢上升了 8.1%，證實能保障健康睡眠。這全因屏幕在硬件層面精準過濾了 50% 對視網膜最具毒性、會干擾褪黑素分泌的有害短波藍光415至455nm，並通過Eyesafe CPF60與RPF40雙重認證，而且保證畫面完全不會發黃，加上天然無頻閃技術，長時間觀看依然能保持眼睛舒適。

還有不少電競級

獨家720Hz電競屏幕首度登場

除了專業顯示器，在展區內可以看到不少電競屏幕技術，首先是獲得不少國際大獎的 27吋極速電競屏幕，屏幕引入了Oxide TFT氧化物薄膜電晶體驅動技術，將訊號傳送速度瞬間提升10倍以上，反應時間縮短至近乎無延遲的0.02ms。搭載的DFR動態頻率與解析度切換技術，令屏幕實現一機兩用，一鍵就能在將兩種極端模式隨時切換。當玩家玩畫面精美、節奏較慢的RPG遊戲時，可以開啟QHD 540Hz高清高更新率模式，享受細緻的畫面；當切換至節奏快速的FPS射擊遊戲時，就可以切換至極速模式，解像度就會調整至HD，但屏幕更新率會飆升至720Hz，消除所有殘影與動態模糊。技術高層透露，這款震驚業界的 27吋720Hz電競面板，將會在2026年9月正式投入量產。

720Hz電競屏幕

此外，展廳內還展示了一款專為影音剪輯與極致沉浸遊戲設計的 39吋 5K 2K曲面自發光電競面板，具備 21:9 的超寬黃金比例與 1500R的完美曲率，這款大尺寸曲面面板的量產時間則定於 2027年4月。

透明OLED用來作廣告展示非常合適

透明OLED技術打破空間隔閡

在展區中同樣令記者驚訝的，便是與日常生活完美融合的Transparent OLED透明自發光技術。這種透明屏幕在不亮起或顯示特定畫面時，會像一塊乾淨的玻璃一樣完全透明，讓屏幕與背後的空間融為一體。它能將虛擬的數碼資訊重疊在現實世界之上。例如在商舖的櫥窗上，一方面能讓顧客直接看到裏面的實物商品，另一方面又能在玻璃屏幕上播放商品的動態宣傳片。目前這項技術正逐步應用在智能地鐵車窗、博物館互動展覽及科技感十足的家居設計中。