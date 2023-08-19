4K電視的意義究竟在哪？真正達到標準的數量極稀少　問題出在這

目前市面上50英吋以上的電視幾乎全部普及了4K分辨率，如果你家電視還沒上4K，似乎就已經out了。不過，大家真的看到過4K內容嗎？我想大多數讀者給出的回答是否定的，在解答為什麼之前我們必須要明白一點，那就是什麼是4K？



4K其實是影片分辨率大小的一個標準，通常情況下電視播出的畫面分辨率達到3840*2160，也就是橫向3840個有效像素點，縱向2160個有效像素點就算是超高清，也就是4K分辨率。我們常說的全高清1080P影片的分辨率為1920*1080，僅為4K超高清分辨率的四分之一。除了有3840*2160分辨率之外，4096*2160的4K分辨率也是比較常見的標準，它主要應用於數字電影領域。

▼▼▼4K電視仍有存在意義嗎？▼▼▼

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制約4K內容普及的原因有哪些?

人們都在談論4K，追求4K，但是我們能夠看到的4K內容卻是少之又少。從目前的發展趨勢來看，4K要想在國內完全普及恐怕還需要一定時間，究竟有哪些因素在制約著4K的普及呢？

我們要知道完成4K直播或是一部完整的4K影片製作，需要從錄製，採集，製作，轉碼設備上均要符合4K的標準，相較於高清化，4K設備的成本價格更加高昂。其實錄製和採集還好說，現在已經有了整套的設備，而後的製作和轉碼需要面對四倍於全高清的信息量，還要進行精度更高的編輯、渲染、調色合成、唱詞、轉碼等一系列操作，並保證無延時地對內容進行輸出。此外，在最終的傳輸環節上，雖然現在有解決方案，但是技術和設備穩定性上還不完全成熟，同時耗費的成本也是巨大的。

再來說說通過網絡來觀看4K片源，目前不少網絡電視推出了4K專區，其中也不乏4K的片源或是電影的預告片，但是在這其中也夾雜著偽4K或是1080P的電影正片，真正能夠達到4K標準的數量極為稀少。可以說目前的4K電視，通過網絡所能看到的大多是觀看1080P或是清晰度更低的影片內容。

真正意義上的4K片源稀少只是一方面，更為重要的影響因素是因為網絡帶寬的問題。一般來說，觀看4K畫質電視節目需要消耗6M/S的流量，即對帶寬每秒傳輸速率要求為6M/S=6144kb/s。根據1M寬帶的傳輸速率為1Mb/s=1000*1000b/s=1000Kb/s=1000/8KB/s=125KB/s進行換算，4K畫質的帶寬至少要為6144÷125≈50M，因此傳輸1路4K電視至少需要50M以上的帶寬，同時這樣計算僅為理論值，真實環境下可能會要求更高。而我國目前20M以上寬帶用戶的總數比重僅為21.1%，所以要想通過網絡來觀看真正意義上的4K片源恐怕還需要一定時間。

那豈不是看不到4K內容了？

1）新買的智能電視，系統都是自帶內容的，而且不少都加入了4K專區，雖然4K內容受限於網絡帶寬等因素，並沒有真正的達到4K的分辨率，但至少也是1080P ，的確有比有線電視清晰度要有不小的提升。

2）如果想追求下更高的清晰度，可以把4K片源下載到本地，沒有帶寬的限制，畫面相比於在線影片效果肯定會好一些，不過現在的4K電影動輒就是幾十個GB大小，還是需要家裡有足夠的下載速度以及夠大的儲存空間，同時家中4K電視的編解碼能力也有一定要求。

3）本地4K看起來很爽，但是上網搜索、下載資源還是比較麻煩的，這時就可以考慮採用4K藍光播放器+4K藍光DVD的組合，雖說要破費不少，但體驗絕對是最好的。使用4K藍光播放器除了能體驗到真正的4K，還可以體驗到HDR、廣色域、10bit色深等前沿的畫質技術，不過這就對4K電視的要求又提高了一個檔次。

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