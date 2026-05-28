索尼（Sony）與中國電子大廠 TCL 早前達成合資協議，旗下電視與家庭娛樂業務的過半股權（51%）及馬來西亞工廠售予 TCL，新計畫將於 2027 年 4 月起營運。

今天（28日）香港索尼發表的 Sony BRAVIA 9 II True RGB 技術頂級旗艦電視，豈不是可能會成為 BRAVIA 電視最後一代「日本純血之作」？同場還有Sony BRAVIA 7 II True RGB 電視、 以及Sony BRAVIA 3 II LED 電視，新機將於 5 月 29 日起預售，並在 6 月下旬陸續派貨，最平萬元有交易。另有2026年 Sony 最新 Soundbar

BRAVIA Theatre Trio。



索尼2026年新款 BRAVIA 7 II Real RGB LED 電視｜豐澤網購連結

索尼BRAVIA 9 II True RGB電視售3萬4起｜TCL合資前最後純血之作?

True RGB 技術｜發色比 Mini LED更純淨

索尼BRAVIA 9 II 電視最大賣點是起用了 True RGB 面板；以前的 Mini LED 是靠藍光 LED 配合量子點片（QD sheet）轉換成白光，再經濾色片顯色。Sony 今年在旗艦 BRAVIA 9 II 和 BRAVIA 7 II 引入 True RGB 技術，直接用紅、綠、藍三色 LED 產生光源。這種做法可以輸出更窄波段、更純淨的原色，色域表現甚至拍住專業影視監控螢幕 HX3110。

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索尼2026年新款 BRAVIA 7 II Real RGB LED 電視｜豐澤網購連結

115 吋旗艦巨幕 BRAVIA 9 II

True RGB LED 電視另一特點是可以突發100吋的尺寸極限，追求極致影院體驗的用家，今次一定會留意 BRAVIA 9 II。除了提供常見的 65、75、85 吋，今年更首推震撼的 115 吋 型號。更搭載獨立背光控制技術，對比度極高。音響方面亦很誇張，115 吋型號內置了 85W 的 Acoustic Multi-Audio+ 系統，配備 6 個全音域單元及 2 個重低音喇叭，聲音定位準確，大客廳不用外加 Soundbar 都有極強包圍感。

BRAVIA 9 II 系列提供｜65"（HK$34,999）、75"（HK$63,999）、85"（HK$10萬9,999）、115"（HK$32萬8,099）全線2026年6月下旬上市

115 吋旗艦巨幕 BRAVIA 9 II

性價比之選 BRAVIA 7 II 與入門BRAVIA 3 II

預算有限但又想試 True RGB 技術，BRAVIA 7 II 是不錯的選擇，其 50 吋版本僅售 $12,999 且現貨發售。雖然亮度比 9 系列稍低，但依然保留了 X-Wide Angle Pro 廣視角技術。至於入門級的 BRAVIA 3 II，今年畫質亦有大提升，亮度比上代增加 25%，並全面採用 XR 處理器。它支援 120Hz 面板及 4 個 HDMI 2.1 連接埠，對 PS5 玩家來說是極佳的遊戲電視選購對象。

索尼2026年新款 BRAVIA 7 II Real RGB LED 電視｜豐澤網購連結

性價比之選 BRAVIA 7 II 與入門BRAVIA 3 II

性價比之選 BRAVIA 7 II 與入門BRAVIA 3 II

2026年的BRAVIA電視系列還新增My Cinema 模式，可以一鍵切換多種場景設定，比如導演剪接版（由電影幕後日監修的最強睇戲設定）、日間（針對室內光線明亮時使用、會提高屏幕光度）、對白（方便深夜睇劇、不用校太大聲已聽清楚對白）

2026年的BRAVIA電視系列還新增My Cinema 模式，可以一鍵切換多種場景設定

BRAVIA 7 II 系列提供：50"（HK$12,999/即日開售）

55"／65" / 75" / 85" （售價待定／2026年6月中旬上市）

BRAVIA 3 II 系列提供：43" / 50" / 55"／65" / 75"待定

（售價待定／2026年6月下旬上市）

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同場睇2026年Sony新Soundbar

BRAVIA Theatre Trio 定價與功能全看清

Sony 同日還發表全新 BRAVIA Theatre 系列音響產品，頂級 BRAVIA Theatre Trio 由三件式喇叭組成的系統，專門為搭配大銀幕而生。它支援最新的 360 Spatial Sound Mapping (360SSM) 技術，透過 24 個虛擬揚聲器，營造出極具層次感的環繞音場。

BRAVIA Theatre Trio 定價HK$17,299/預售優惠HK$16,799

BRAVIA Theatre Trio 定價HK$17,299/預售優惠HK$16,799

系統還附送一支專用的校準麥克風，配合手機 App 進行 Sound Field Optimization (SFO)，無論客廳環境如何複雜，都能精準修正聲音定位。

系統還附送一支專用的校準麥克風

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Bar 7 與 Bar 5：預算有限的最佳選擇

另有較大眾化的 BRAVIA Theatre Bar 7 (HK$6,699／預售價 HK$4,499) 及 Bar 5 (HK$2,999／預售價 HK$2,499) 。Bar 7 內建 9 個揚聲器單元，同樣支援 360SSM 技術。而 Bar 5 則是性價比最高的入門之選，採用 3.1 聲道設計，配備中置揚聲器以強化人聲清晰度，並支援 Voice Zoom 3 功能，透過 AI 提取語音，讓對白不會被背景音樂蓋過。

Bar 7 與 Bar 5：預算有限的最佳選擇

Bar 7 內置9單元

最強低音：配件與雙機配置

新推 BRAVIA Theatre Sub 9 (600W) (HK$6,999／預售價 HK$5,599) 與 Sub 8 (300W) (HK$3,999／預售價 HK$3,199)，支援雙重低音以抵消共振，使音質更乾淨深沉。後置喇叭新作分別有 Rear 9 (向上發聲) (HK$4,599／預售價 HK$3,699)與小巧的 Rear 8 (HK$2,690／預售價 HK$1,690)。另外Sony 發表了全新 Direct Connect 功能，新款 BRAVIA 電視可直連喇叭、免經 Soundbar，大幅提升連線穩定性與安裝彈性。

購買各款Soundbar產品，可以優惠價加配低音箱及後置喇叭，減價幅度更接近 2,200 元，非常適合新裝修或剛入坑的用家。

新推 BRAVIA Theatre Sub 9 (600W)

新推 BRAVIA Theatre Sub 9 (600W)

後置喇叭新作分別有 Rear 9 (向上發聲) 與小巧的 Rear 8