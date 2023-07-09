電視｜4K比2K屏幕顯示效果更差的3大原因　非技術問題而是......

和朋友聊天發現現在家裡的電視很多都是閒置，用的最多的功能就是投屏了，手機一連電視，小屏立馬變身大屏。但是投屏過程中發現用4K電視的顯示效果還不如用2K的屏幕的效果好，難道是4K電視的顯示技術不達標？



但這其實不是4K屏幕的問題，而是像素點分散的原因......

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1）屏幕尺吋不一樣，像素點越小，畫質越細膩

我原來用的2K屏幕相對比較小，用的電視屏幕比較大。在不同尺吋的顯示器上，像素點的大小也會隨之改變。

相同分辨率下，屏幕尺吋越大，像素點越大。理論上像素點越小，顯示效果越細膩。例如，同樣720p的影片，分別在16:9的手機屏幕和電腦屏幕，理論上前者相比後者會更清晰。所以除去分辨率的原因，屏幕大小也會影響顯示效果。

2）用4K電視看1080P片源會更加不清晰

我在家用4K電視看1080P電影的時候，感覺畫面很不清晰，甚至有點馬賽克的感覺，這是為甚麼呢？

原來1080P影片所有的像素點是排不滿整個4K屏幕的，只有拉大像素點之間的距離，這就無形中使得人眼更容易識別像素點的間隙。使人視覺上產生模糊的效果，所以4K電視越是播放分辨率低的影片，畫面越是不清楚。

所以在使用4K電視的時候，最好播放的也是4K的片源，否則畫面效果會大打折扣。

3）相同的顯示器，4K片源比1080P片源的顯示效果好

既然1080P片源在4K顯示器上的效果不好，那反過來，4K片源在1080P顯示器上的效果怎麼樣呢？答案是，在同樣的1080P顯示器上，4K的片源比1080P的片源顯示效果好。

4K的片源比1080P的片源的像素點多，色彩更加豐富。即使使用1080P的顯示器播放，4K片源的色度分辨率也比1080P片源提高了兩倍，這就是為何4K片源比1080P觀感更清晰，細節更豐富。

總的來說，並不是4K比2K顯示器的效果更差，而是尺吋和片源的原因，這也解釋了為甚麼說8K顯示器的優勢在大尺吋的屏幕上才更明顯。

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