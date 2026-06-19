電動車充電時突發起火 底盤冒煙爆燃 專家警告切忌留守車內睡覺
撰文：快科技
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據報道，6月1日，廣州，一充電站發生車輛充電時起火事故。現場監控顯示，這輛黑色的SUV在充電時，車輛底盤突然冒出濃煙，意識到危險的車主隨即下車查看。
僅過了數十秒後，車輛底盤竄出明火，火勢兇猛，瞬間將車輛吞沒。一旁一輛電動貨車立即將車輛挪走，避免被殃及。同時，還有其他人員拉來滅火器，協助滅火。不過，電動車一旦熱失控起火後，一般的滅火器很難對其起到作用。
電動車充電時突發起火：
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從視頻中來看，涉事車輛疑似為創維HiT，搭載插電混動系統，2025款車型配備21kWh和32kWh兩種電池包，CLTC純電續航最高200公里，支持快充補能。
此事也提醒各位車主，日常充電時一定要留意車輛的狀態，發現異常時第一時間遠離車輛，儘量別充電時在車內睡覺。
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