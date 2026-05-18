美國Tesla兩年首次加價！Model Y高階版上調千元　入門款保持不變

近日，Tesla在美國市場上調Model Y部分車型售價，這是該車型兩年來首次價格上調。本次調價僅涉及中高配版本，入門版價格保持不變。



根據Tesla美國官網訊息，具體調價情況如下：Model Y長續航後驅版（Premium RWD）價格上漲1000美元（約港幣7829元），至45990美元（約港幣36萬元）。

Tesla在美國市場上調Model Y部分車型售價，這是該車型兩年來首次價格上調。本次調價僅涉及中高配版本，入門版價格保持不變。（Tesla）

Tesla本次調價只針對中高配版本：

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長續航四驅版（Premium AWD）同樣上漲1000美元（約港幣7829元），至49990美元（約港幣39萬）；高性能四驅版（Performance AWD）上漲500美元（約港幣3914元），至57990美元（約港幣45.4萬元）。

入門版後驅（RWD）與入門版四驅（AWD）價格維持39990美元（約港幣31.3萬元）與41990美元（約港幣32.9萬元）不變。本次漲價幅度在1.2%-2.2%之間，低於過去兩年美國汽車市場約5%的年均通脹水平。除價格調整外，Tesla同步為高端版本新增專屬外觀配色。

同時，Model Y成為首款通過美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）最新高級駕駛輔助系統測試的車型。

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業內人士分析，Tesla採取部分車型調價、並非全線統一漲價的策略，足以體現其對當下市場需求的判斷愈發精細化。此舉意味着依靠大幅降價撬動銷量的價格競爭模式已然放緩，同時品牌依舊保留入門版本親民售價，以此穩固注重性價比、對價格波動較為敏感的消費群體。

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