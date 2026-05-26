法拉利Ferrari首款純電跑車Luce發佈！4門5座玻璃艙　配備F1技術

法拉利Ferrari Luce正式發佈 | 意大利超跑品牌法拉利（Ferrari）於2026年5月25日在羅馬正式發佈了品牌歷史上首款純電動跑車Ferrari Luce（義大利語意為「光」）。



法拉利首款純電動跑車Ferrari Luce（義大利語意為「光」）。（Ferrari）

Ferrari Luce的外觀於內裝設計由前蘋果（Apple）首席設計師Jony Ive以及著名工業設計師Marc Newson所創立的設計公司LoveFrom深度參與打造，帶來了極具前瞻性卻不失經典情懷的震撼設計：

外裝：打破框架的五座「玻璃屋」與極致低風阻線條

Luce長5,026mm、闊1,999mm、高1,544mm，軸距2,961mm是法拉利歷史上第一款4門5座車型。根據法拉利官網資訊，Luce的車身上半部分被大面積的精密康寧玻璃（Corning Fusion5 glass）包裹。車側線條流暢，飛橋式C柱配上後開門設計，透出一股星際飛船的未來感。

同時Luce創造了法拉利公路跑車史上最低風阻記錄。LoveFrom與法拉利設計中心深度融合，車頭配備了主動式格柵，搭載全自動智慧空氣力學管理系統，低速時會開啟前方進氣口為電池高效散熱，高速時則自動關閉以降低風阻，並透過無縫連接的前後翼設計在車尾創造「虛擬 Kammback 效應」，在帶來強大下壓抓地力的同時神奇地減少空氣阻力。

車頭配備了主動式格柵，搭載全自動智慧空氣力學管理系統。（Ferrari）

此外，當車輛高速奔馳時，懸吊會主動調降10毫米以縮減迎風面積並遮蔽車輪亂流，搭配全平整化的底盤電池組，讓氣流完美滑過車身，在冷卻、節能與極致空力之間取得完美平衡。

內裝：反螢幕浪潮的實體機械與3D曲面儀表

拉開後開式車門，內廂並非如同現在大多數主流電動車一樣「大液晶電視」堆砌。Jony Ive在現代科技與法拉利的悠久曆史中取得了統一。

Ferrari Luce車門採用後開門的設計。（Ferrari）

Ferrari Luce內裝上有現代科技的元素之餘又不失法拉利百年大牌的質感。（Ferrari）

反純觸控潮流： 有別於現今電動車市場一味追求「全大螢幕、全觸控」的科技感，Luce 反其道而行，大量保留了機械操作手感。中控區設有一塊類似放大版Apple Watch的熒幕，配備多種金屬撥桿、實體冷氣按鍵與指針式多功能儀表。

100% 回收鋁合金工藝： 方向盤與車內多處配件由19個高精度CN銑削零件組成，並採用100% 回收鋁合金打造，表面經過先進的陽極氧化工藝，既展現環保意識，更保留了細膩的機械溫度。

3D立體視差儀表： 與三星（Samsung）合作開發曲面OLED螢幕，具備獨特的雙層立體視差效果，讓行車資訊如同「浮現」於空中，靈感源自經典的航空儀表。

能量啟動儀式： 車匙採用玻璃與E-Ink（電子墨水）螢幕結合，當鑰匙插入座艙底座時，顯示顏色會由黃轉黑，彷彿將能量正式注入車體。

Ferrari Luce配備多種金屬撥桿、實體冷氣按鍵與指針式多功能儀表。（Ferrari）

性能：F1 Halbach Array

Luce搭載由210顆高鎳軟包電芯組成的122kWh 巨大鋰電池組，並採用4馬達、4輪驅動配置。最大輸出馬力高達1,050 匹（ps），扭力達到恐怖的11,500 Nm。0至100km/h加速僅需2.5秒，極速被電子限制在310km/h。

法拉利將F1（一級方程式）的靈魂塞進了馬達。

馬達轉子首次導入了賽道級的「海爾貝克陣列（Halbach array）」永磁結構。這項技術在極致減重的同時，將馬達的扭矩密度推向了物理極限。後軸馬達最高轉速可達驚人的 25,500轉/分。這提供了源源不絕的高速延伸力。WLTP續航里程超過530公里，並支援高達50kW的直流快充。

全新推出的專屬app，可幫助車主實現遠程調控空調系統與充電設置，並支持實時查看車輛狀態。（Ferrari）

不失靈魂的「純電咆哮」

法拉利官方坦言，車迷最重視的就是超跑的「聲音」與「情感」。為此，法拉利特別替 Luce研發了專屬的機械聲學與馬達震動系統。它並不是單純播放假音效，而是透過機械結構與馬達作動，模擬出類似傳統V12引擎的澎湃聲浪與體感回饋，確保即使在純電時代，駕駛法拉利依然能熱血沸騰。

歐洲市場傳出的未稅起售價約為 55 萬歐元（折合港幣500萬以上），不知道這輛法拉利首款電動跑車合不合車迷心意呢？

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