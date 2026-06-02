Ferrari 首款純電動車 Luce 正式亮相後，本應成為品牌電動化轉型的重要一步，但其外形設計令不少車迷大失所望。不少車迷認為 Luce 的輪廓與新一代 Nissan Leaf 有幾分相似，令「法拉利 Leaf」、「Ferrari by Nissan」等玩笑在社交平台迅速傳開，連日產愛爾蘭分公司也在官方IG發文抽水，向 Ferrari 表示「受寵若驚」（貼文已下架）。



法拉利首款純電車 外形極多負評

Ferrari 是超級跑車的代名詞，推出首款純電動車 Luce，更找來前 Apple 傳奇設計師 Jony Ive 操刀，本應引來大量關注。然而網民討論最熱烈的並不是動力規格，而是它的外形。由於車身採用偏跨界跑旅風格，加上展示車顏色與新一代 Nissan Leaf 接近，不少人第一眼看見時，便聯想到這款日本品牌電動車。

法拉利Luce 電動車

與不少人印象中的法拉利外型 相差甚遠（2022 Ferrari SF90 Spider ）

「法拉利 Leaf」成熱話

今次最令事件爆紅的地方，是網民迅速把 Luce 與 Leaf 放在一起比較，並創作出「法拉利 Leaf」、「Ferrari by Nissan」等戲稱。對 Ferrari 這種超跑品牌來說，被拿來與平價電動車相提並論，本身已經相當有話題性。

Luce 的設計明顯想走出傳統超跑外形框架，不再只是貼地、修長、兇悍的跑車比例，而是更接近電動跨界車的形態，但對部分老車迷而言，接受程度自然未必一致。尤其 Ferrari 以往的產品設計都帶有強烈辨識度，今次首款純電車若被網民形容為撞樣其他品牌，對品牌形象難免有點尷尬。

Nissan 官方親自發文「補刀」

面對網民大量比較，Nissan 愛爾蘭分公司亦似乎留意到這波討論。官方在社交平台貼出新一代 Leaf 與 Ferrari Luce 的對照圖片，並幽默表示，更寫下「We're flattered」（我們感到受寵若驚）。

前法拉利主席：

法拉利 Luce 公布後，更有外國車媒訪問前法拉利主席 Montezemolo 對 Luce 的看法，Montezemolo直言這是在傷害法拉利品牌，甚至說至少可以把那隻馬在法拉利的 logo 上拿掉。在被問到中國的反應時，更稱：「中國也不會抄襲這機器」，諷刺味濃。