華裔富豪王春包下SpaceX星艦創歷史　將親自指揮2年火星飛越任務

SpaceX計劃執行首趟私人火星飛越任務，由億萬富翁王春擔任任務指揮官，他將搭乘星艦進行人類首次跨行星私人飛行。



SpaceX和王春均未透露此次歷史性任務的具體時間，但預計飛行將持續約兩年。

資料顯示，王春出生並成長於天津，後獲得馬耳他公民身份，靠加密貨幣成為億萬富翁。他曾在2025年領導了人類首次極地軌道載人任務Fram2，並公開表示希望成為首批登陸火星的人。

王春曾在2025年領導了人類首次極地軌道載人任務Fram2，並公開表示希望成為首批登陸火星的人。（Getty Images）

王春說，現在星艦V3已經亮相，離多行星文明的目標又近了一步。他在Fram2任務訓練時，討論最多的是如何在火衛一可靠降落，雖然這次飛越任務不會在火衛一停留，但凡事都得從第一步開始。

華裔富豪包下星艦繞火星▼▼▼

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他解釋，為什麼不選月球而是火星。他覺得，就算沒有私人投資，月球也會因為中美競爭很快實現基地建設，自己更願意旁觀。但他對有生之年看到火星登陸沒信心，所以想通過這次任務，讓SpaceX別忘記火星，別把它推給下一代。

很多人說載人飛越沒什麼科學價值，他覺得挺難過。人類太空飛行的科學很大程度上是醫學科學，就算國際空間站運營多年，我們對太空飛行對人體的影響還有很多空白。

王春說，哆啦A夢的任意門不存在，只能靠一步步努力。（X@satofishi）

Fram2任務裏做的大多是醫學研究，時間短但都是為未來深空飛行做準備，登陸前的前驅任務能回答地面實驗解決不了的長期問題。

有人說有核發動機就能解決一切，但現實是，就算技術再先進，我們還是得在深空中度過數月甚至數年才能到達目標。軌道力學不會騙人，所以現在的每一步嘗試都很重要。

王春說，哆啦A夢的任意門不存在，只能靠一步步努力。這次任務不是為了冒險，而是要向公眾證明，火星不是望遠鏡裏的光點，是人類能飛到那裏，活着健康回來的真實地方。

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