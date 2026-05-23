SpaceX「星艦V3」成功發射升空　進行第12次試飛｜有片

SpaceX旗下的星艦V3（Starship V3）5月22日（周五）成功發射升空，進行第12次試飛。這次試飛旨在測試星艦的最新版本。而大股東是全球首富馬斯克（Elon Musk）的SpaceX 預計將在6月12日正式上市。



SpaceX直播星艦V3發射升空：

據路透社報導，星艦V3的首次升空，旨在提高星鏈衛星的發射頻率，並為NASA未來的登月任務提供支援，標誌着該星艦V3在經歷數月的測試延誤後，迎來了一個重要的里程碑。這次試飛的結果也可能影響投資人對SpaceX6月即將上市的信心，預計將是史上規模最大的IPO。

SpaceX已投入超過150億美元（約1175億港元）研發星艦，這是一款完全可重複使用的太空船。星艦對於馬斯克降低發射成本、拓展星鏈業務以及實現從深太空探索到軌道數據中心等一系列宏偉目標至關重要，所有這些都被納入他1.75萬億美元的IPO估值目標中。

星艦透過星鏈技術發回的太空畫面：

SpaceX寄望於此次成功的試飛，以進一步證明星艦，這款迄今為止世界上最大、最強大的火箭，在經歷多年的重大挫折和研發延誤後，已接近商業化階段。此次測試似乎已經實現了大部分主要目標。

這艘高聳的飛行器由星艦（Starship）上級載人飛船和超重型（Super Heavy）推進器火箭組成，於美國中部時間22日（周五）下午5時30分左右，從位於德州布朗斯維爾附近墨西哥灣沿岸的SpaceX星際基地發射升空。

SpaceX的現場網上直播顯示，這艘超過40層樓高的火箭從發射塔拔地而起，超重型火箭的猛禽（Raptor）發動機群轟鳴啟動，噴出熊熊烈焰和滾滾蒸汽。

星艦在印度洋降落：

大約一小時後，星艦成功穿越地球大氣層，依照計劃機頭朝上濺落在印度洋，測試結束。聚集觀看現場直播的SpaceX員工歡呼雀躍。

超重型火箭下級在發射約六分鐘後單獨落入墨西哥灣。

此次發射是SpaceX自2023年以來第12次星艦測試飛行，也是V3版本巡航飛船及其超重型助推器的首次試飛，同時也是首次從專為這款更強大的火箭設計的新發射台上發射升空。

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在亞軌道巡航階段，星艦成功逐一釋放了20顆模擬星鏈衛星，以及兩顆經過改裝的衛星。這兩顆衛星在太空船下降過程中掃描了太空船的隔熱罩，並將數據傳回地面操作人員。