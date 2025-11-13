Win 98以掌機形式復活？非模擬器能玩StarCraft　硬件來源想不到

近日，一位名叫Changliang Li的博主，憑藉滿滿的懷舊情懷，親手打造了一台獨特的Windows 98掌機PC。



這台掌機並非簡單地使用模擬器運行Windows 98，而是搭載了真正的Intel Pentium CPU，Changliang Li從一台退役的90年代醫療設備中找到了一塊PC104工業主機板。

該主板不僅支援Intel的Pentium處理器，還提供了功能齊全的連接埠，完美解決了如何在現代超薄APU晶片當道的時代，實現老舊晶片小型化的難題。

+ 6

在外觀設計上，創作者採用3D打印外殼，並噴上了復古感十足的黃色塗裝，讓人直接聯想起90年代的電子產品。

機身還配置了一顆充滿年代感的Logitech滾珠鼠標球，而鼠標的左右鍵則被巧妙地設計成了位於主機右上角的trigger鍵。

在熒幕方面，Changliang Li選用了近乎古董級的480p LCD面板，並維持了當年遊戲常見的4:3畫面比例。

鍵盤則是一組PS/2接口的小鍵盤，由於其獨特的配置，創作者還特地設計了一塊專用的PCB電路板來支持。

最終這台掌機可流暢運行當年如《星海戰爭（StarCraft）》、《盜墓者羅拉 II（古墓奇兵, Tomb Raider II）》等經典熱門遊戲，甚至連影格率也忠實還原了那個年代的水準。

延伸閲讀：GameBoy屏幕高清化主機推出！玩盡GB、GBA、GG、NGPC等經典遊戲（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】