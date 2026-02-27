華強北CCD相機升幅勝黃金　數百元炒至2千　內行人：以前斷斤秤的

近來CCD老相機爆火，價格翻10倍，漲幅比黃金都狠，華強北也賣「瘋」了！以前論斤稱，幾十元一百元（人民幣，下同）一斤，現在一部就要七八百以上一部。



到底是誰在花重金買這些「陳年舊貨」？他們為什麼執着於這些產品呢？一起來看。

二手照相機走俏 CCD相機成頂流

據第一現場，大年初九上午，華強北許多商鋪還未開始營業，王先生的店鋪就已經成功售出了一台CCD相機。店主王先生向記者透露，佳能等品牌的CCD相機價格漲幅比較大，部分型號甚至可以翻好幾倍。

二手相機店主王先生說：

原本是幾百塊錢的東西，現在我們售價是兩千多元。

暢銷原因：年輕群體的便捷「出片」需求和「復古」情結

CCD相機也就是早期的數碼相機，隨着智能手機興起，已全面停產，目前僅有二手產品在市場上流通。與智能手機的高精度、清晰度不同，CCD相機因其技術特性而擁有獨特的「瑕疵美」深受當前年輕人的喜歡。

記者走訪華強北多家商戶得知，90後、00後等年輕群體是此次CCD相機購買潮的主力，而他們選擇購買CCD相機，主要也是為了「出片」和追求照片呈現出的「復古」風格。

來深圳旅遊的08年山西小姐姐，順便逛華強北買CCD。年紀比她還大的相機，究竟有什麼魅力？她表示：「我身邊有幾個人有，我也心動了就過來買了。我這台是1258元買的，因為復古機拍的好看。」

有相機愛好者直呼漲得太離譜，現在不建議消費者購買，超出了應有的價值：

沒漲起來前是斷斤秤的。 一位數碼愛好者

CCD相機已經從「電子廢物」逆襲為「奢侈品」。如果你追求的是拍攝體驗且能接受高價，那麼買一台正品CCD相機是可以理解的；但如果你只是因為「流行」而衝動，那麼不妨等價格回歸理性後再考慮，或者選擇其他更具性價比的拍攝工具。

華強北商家提示：目前市面上僅有二手CCD相機流通，因此消費者在「淘舊貨」時，也需要格外留心，選擇質量較高的產品和可靠的購買渠道。選購老相機不必擔心大品牌假貨問題，重點看店鋪經營年限、品牌和產品成色，外觀越新的相機故障率通常越低。

對於這股熱潮，網民表示：

「都是炒出來的」

「這也太貴了」

「誰能想到，電子產品也會漲價呢?」



還有網民表示要趁著潮流拿去賣的。最後問問大家，你買過CCD相機嗎？會為熱愛付款嗎？評論區等你來留言。

