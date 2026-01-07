Volkswagen ID.Polo量產版　內裝保留實體鍵　這功能帶你回80年代

近日，Volkswagen公佈了ID.Polo量產版的車廂內籠設計，整體基本延續了ID.2ALL概念車的風格，主打簡約、實用同復古路線。



綜合早前消息，新車將會於春季正式首發亮相，歐洲市場入場費為2.5萬歐元（折合約227,650港元）。

ID.POLO的內裝將成為Volkswagen未來的家族式設計風格，將配備10.25吋數碼儀錶板以及13吋中控屏幕，亦會保留大量實體按鍵，對於Volkswagen燃油車的用家來講，幾乎無適應難度。

有趣的是，新車還會提供復古主題，儀錶介面以及中控娛樂系統顯示風格可切換至80年代風格，配合軚盤上的實體按鍵，甚至帶一點BlackBerry手機的感覺。

配備方面，新車將提供前座暖椅和方向盤加熱功能，另外還會配備Travel Assist駕駛輔助系統，支援高速公路自動切線、交通燈及停車路牌識別。

回顧外觀，ID.Polo基本延續了早前發佈的ID. 2all概念車設計，車頭採用密封式設計，並搭載時下流行的貫穿式燈帶，燈帶中央為可以發光的品牌Logo。

車身尺碼方面，參考之前的概念車，長闊高分別為4050/1812/1530mm，軸距2600mm，定位為代步小車。

車側及車尾設計同樣基本延續概念車，採用貫穿式尾燈組，燈組中央同樣為可發光品牌Logo。

新車將會基於Volkswagen MEB Entry前驅平台打造，採用前輪驅動，提供三種動力版本，最大功率分別為85kW、99kW以及155kW，稍後還將推出GTI版本，其驅動摩打最大功率為166kW。

根據版本不同，提供37kWh和52kWh兩種電池組，前者為磷酸鐵鋰電池，後者為三元鋰電池，其中52kWh電池組續航力可達450公里。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】