Apple Vision Pro傳退貨率極高　配件已正式停產　轉軚製AI眼鏡

有網友發現蘋果專為Vision Pro頭戴式裝置量身打造的專屬配件Vision Pro旅行盒，已經在全球多個市場陸續停產下架。



這款定價1699元（人民幣，下同）的配件，原本是蘋果為自家頭戴式裝置專門設計的收納包，可以同時完整容納主機、外置電池、蔡司訂製光學鏡片、Vision Pro保護蓋等所有零散配件，主打一站式全收納。

截至目前，蘋果英國、日本、德國、法國、愛爾蘭官網已經完全找不到這款配件的產品專頁，明確證實該產品已經正式停產。中國內地和澳洲的官網雖然還保留着這款產品的展示頁面，但所有渠道都已經沒辦法下單，相當於變相停售。

中國內地保留展示頁面，但所有渠道都已經無法下單。（Apple）

這個動作發出的信號非常明確，蘋果正在逐步調整整個Vision Pro相關項目的推進節奏。現有公開銷售數據顯示，蘋果全周期累計售出的Vision Pro總量約60萬部。

和蘋果過往推出的其他主流消費電子產品相比，這款頭戴式裝置的退貨率高得離譜。這款設備於2024年6月在內地市場上架，起售價定在29999元，剛發佈時行業的期待值一度被拉到極高位置。

Vision Pro銷量慘兼退貨率高▼▼▼

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但是時隔2年時間，原本負責Vision Pro的核心團隊已經解散，所有成員都被重新分配到公司其他不同項目中。在2025年3月，該項目的負責人Mike Rockwell就調職到蘋果Siri團隊，蘋果原本規劃好的更便宜、更輕便的Vision Air項目已經取消。

知名蘋果供應鏈分析師郭明錤指出，即將上任的蘋果首席執行官John Ternus已經簽字同意砍掉第二代Vision Pro和Vision Air的全部研發計劃，蘋果目前已經把整個AR/VR產品線的重心完全轉向了智能眼鏡方向。

即將上任的蘋果首席執行官John Ternus已經簽字同意砍掉第二代Vision Pro和Vision Air的全部研發計劃。（Apple）

郭明錤透露，蘋果內部目前同時推進兩款AI眼鏡的研發工作，其中一款定位大眾消費級的產品預計2027年正式推出，直接瞄準Meta旗下的Ray-Ban智能眼鏡系列，另一款搭載專屬顯示屏的高階AR眼鏡，大概率在2029年之後推出。

從初代Vision Pro定價近三萬上市引發全行業熱議，到全系列迭代項目直接被叫停，可見消費級混合現實頭戴式裝置的落地難度遠比蘋果最初預估的要高得多。

砍掉現階段不具備大規模普及條件的重頭戴式裝置項目，轉投受眾接受門檻更低的智能眼鏡領域，也是蘋果基於當前技術和市場發展階段做出的務實選擇。

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