Tim Cook告別蘋果CEO交棒Ternus　特意強調：9月份將推驚艷大作

WWDC 2026的主題演講現場，即將卸任的蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook），迎來了自己最後一次，以蘋果CEO身份主持的開發者大會，他在台上發表個人感言，稱執掌蘋果CEO一職、推動公司核心使命持續前行，是自己畢生的榮耀。



本屆WWDC 2026的價值，遠不止常規的各版本操作系統迭代、面向開發者的新功能發布，整個大會本身也被外界，視作蘋果高層正式完成換帥前的最重要過渡節點。

WWDC 2026是Tim Cook最後一次以蘋果CEO身份主持的開發者大會。（截取自YouTube@Apple）

隨着本場主題演講正式落下帷幕，蘋果CEO的職位就將從庫克手中，平穩過渡到現任硬件工程高級主管John Ternus手中，這次公開露面也成為庫克最後一次，以蘋果最高負責人的身份，站在舞台上向全球開發者和億萬用戶公開發言。

庫克交棒新CEO賣關子預告9月有好戲▼▼▼

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庫克在現場致辭中特意提到，這麼多年來全球各地的開發者依託蘋果平台開發出的創新應用與服務，幫助數以億計的用戶以過去完全不敢想象的非同尋常的新方式完成連接、創作、學習，探索體驗更豐富的世界。

他特意強調，在本屆大會剛剛發布的各類強大新功能的基礎之上，疊加未來還會陸續推出的諸多前沿技術，自己由衷相信蘋果的最好時代還遠遠沒有到來，更多驚喜依然在前方等候。

談及蘋果始終堅持的長期發展願景時，庫克再次重申，蘋果一直把打造世界上最優秀的產品，進而提供能豐富人們日常生活的使用體驗，作為指引公司所有決策的核心北極星，這項準則未來也不會發生任何動搖。

庫克重申，蘋果一直把打造世界上最優秀的產品。（Getty Images）

當被問到新任CEO接下來的核心動作規劃時，庫克沒有透露太多細節，只是賣關子表示真正的好戲還在9月，Ternus上任後主導推出的首款力作將會登場，從目前的籌備進度來看，這款新品一定會很驚艷，且能拿到相當亮眼的市場成績。

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