小米米家智能電壓力鍋2 Pro　雙內膽防混味、15分鐘煲到骨肉分離

小米上新米家智能電壓力鍋2 Pro（電高壓煲），官方定價899元（人民幣），適合四口到八口大家庭日常使用。這款新品最大亮點是燉煮效率大幅提升，搭載2200W IH大功率加熱，搭配112kPa 高壓，鍋內溫度能到120度，十五分鐘就能燉到脫骨軟爛，對比老式壓力鍋，耗時直接縮短4成。



內膽採用雙膽分開設計，不用混用串味。一個是304不鏽鋼材質，專門用來燉肉煲湯；另一個是零氟陶瓷不黏內膽，煮飯煮粥更合適，塗層符合食品接觸標準，做飯更安心。整機容量5升，一次能燉五斤牛肉，或是煮20碗米飯，多人聚餐也夠用。

小米上新米家智能電壓力鍋2 Pro（高壓煲），官方定價899元，適合四口到八口大家庭日常使用。（小米）

米家智能電壓力鍋2 Pro詳細介紹：

+ 3

洩壓速度也是一大優勢，雙重洩壓加風冷速排結構，烹飪結束後88秒就能開蓋，不用長時間等待放氣。內置6段壓力曲線，能根據食材自動匹配火候，煮出來的食材鮮度和軟嫩程度都更好。

機身自帶十類烹飪程式，煮飯、雜糧、燉牛羊肉、無水焗都能覆蓋，還支持開蓋煮，中途加菜、收汁、涮火鍋都沒問題。

接入米家生態，手機APP遠程操控、小愛語音控制都能實現，自帶上百道雲端食譜，還能24小時預約做飯。

內置十八重防護，超壓、高溫、無鍋都會自動保護，密封圈和內蓋板都能拆下來清洗。整機提供三年質保。

【延伸閲讀】小米藍牙喇叭C發布！¥269有18W全頻揚聲器、IP68防水還有大電池（點擊鏈接看原文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】