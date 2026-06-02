央視揭秘劣質蚊怕水　配方全屬自來水　極少有效成分孕婦嬰兒忌用

入夏之後氣溫快速攀升，蚊蟲隨之進入全年活躍度最高的階段，各類蚊蟲防護產品一下子成了家家戶戶的生活必需品，不少不良商家盯上了這塊市場空子，近期央視就專門曝光了多款無防蚊效果的劣質防蚊產品。



據央視報道，一家做防蚊產品的工作人員私下算了一筆賬，這類廉價蚊怕水單瓶的出廠價僅1.5元（人民幣，下同），這筆費用裏已經打包涵蓋了瓶身、瓶蓋、外包裝、生產人工、設備場地、水電能耗乃至長途物流的所有開支。

近期央視就專門曝光了多款無驅蚊效果的劣質驅蚊產品。（央視財經）

央視曝光黑心廠商製作的蚊怕水：

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把所有固定成本剔除之後，真正留給調配蚊怕水相關原料的成本只剩下一兩毛錢。工作人員也毫不避諱地坦言，為了把成本壓到極致，這類廠商生產的所謂蚊怕噴劑，僅僅添加了極少量的植物純露湊數，產品的核心主體成分就是自來水。

為了讓消費者產生產品有用的錯覺，廠商特意把香型調得和大眾熟悉的花露水高度相似，靠噴塗後的濃郁香氣和短暫清涼感營造出有效用的體感，完全靠感官體驗掩蓋產品毫無驅蚊能力的核心問題。

除了這類無效的水劑蚊怕產品，這些不良廠商大多還同步生產市面上銷量很高、宣稱有防蚊作用的精油防蚊貼。就連生產端的各家企業內部工作人員都心知肚明，這類成本幾分錢的小貼紙根本沒有任何實際防蚊效果。

這些徒有其表、毫無實際作用，還靠着誇大宣傳收割消費者的不合格防蚊產品，從生產廠家出來經過層層經銷商轉手加價上架，順着網購平台、線下社區超市、地攤市集等各類渠道快速流通擴散，最終流向全國各地的普通消費者手中。

有專家特別提醒，正規合規的含有驅蚊酯成分的防蚊產品，適用人群本身就有明確的嚴格限制，如果是孕婦、嬰幼兒等特殊人群，在不清楚產品實際有效成分添加量、也不了解相關使用禁忌的前提下，誤用這類劣質不合格產品，很可能會存在不可忽視的健康安全風險。

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