舊手機卡頓元兇根本非晶片老化　電池衰減與容量儲存滿載拖累速度

一台用了兩三年的手機，點開APP要等一下，切後台卡一下，這時候你心裏大概冒出一個念頭：「是不是CPU老化了？硬件不行了，該換機了。」這個說法流傳太廣，但它幾乎從頭錯到尾，因為變慢的根子，就不在CPU身上。



CPU不會「越跑越慢」

很多人把手機想成汽車：開久了零件磨損，動力衰減。但CPU不是機械零件。它沒有齒輪，沒有活塞，靠的是電子在硅晶體管裏流動來完成計算。一顆晶片出廠是3.0GHz，用三年之後，它還是3.0GHz，跑分該多少還是多少。

一顆晶片出廠是3.0GHz，用三年之後，它還是3.0GHz，跑分該多少還是多少。（unsplash@Phước Sang）

半導體確實存在老化，可那是以十年、幾十年為單位、在嚴苛環境下才顯現的事。對你手裏這台兩三年的手機，完全可以忽略不計。

那麼到底是什麼在拖後腿？其實主要是四件事

1. APP越來越「重」

你買手機時裝的APP，和現在的APP，早就不是一個東西了。各大APP年年更新，功能越堆越多，安裝包apk從幾十兆漲到上G。三年前這台手機伺候的是「輕量版」，現在要扛的是「全家桶版」。

2. 儲存被塞滿了

這是手機變慢的頭號元兇，卻最少有人意識到。手機的ROM有個特性：當剩餘空間不足時，讀寫速度會斷崖式下跌。這跟它的工作原理有關，空間越滿，系統越難找到連續的區域來存放數據，只能東拼西湊，效率大打折扣。經驗上，當可用空間低於總容量的10%~15%時，卡頓就會非常明顯。一台128G的手機塞到只剩幾個G，照片、視頻、緩存堆成山，它不卡才怪。

3. 後台和緩存在偷偷拖累

用得越久，開機自啟的APP越多，常駐後台的服務越多，它們在你看不見的地方搶佔記憶體和CPU。再加上各種應用日積月累產生的緩存文件、日誌、臨時數據，像房間裏越積越多的雜物，系統每次運轉都得繞着它們走。

4. 電池老了，手機被迫「降速」

這一點很關鍵，也是最接近「硬件老化」的真相——但老化的是電池，不是CPU。鋰電池用久了容量衰減、內阻變大，滿負荷時電壓容易瞬間跌落,可能導致手機突然關機。為了避免這種情況，系統會在電池健康度較低時主動限制處理器的峰值性能，用降速來換取穩定。所以你感覺手機變慢了，背後可能是電池在拖後腿。

【延伸閱讀】TP-Link發佈Wi-Fi 8 Router Archer 8！與Wi-Fi 7區別一文講清（點擊鏈接看原文）

+ 5

刷機為什麼能「救回來」？

講到這，開頭那個反常識的現象就說得通了。刷機也好，恢復出廠也好，本質都是把軟件環境清空重來：第三方APP清掉，緩存和後台清掉，存儲釋放出一大片，系統還原到出廠那天的乾淨狀態。CPU還是那個CPU，可壓在它頭上的負擔一下卸光了，速度當然回來了。

這反過來恰好證明了一件事：之前的卡，是軟件壓出來的，不是硬件老出來的。不過要注意：如果你的變慢主要來自電池老化（比如伴隨續航驟減、莫名關機），刷機是救不回來的，因為系統限速的開關在電池健康度那裏。這種情況換塊電池往往比刷機有效得多。

寫在最後

「手機變慢=CPU老化=該換機了」，這個說法看似順理成章，其實每一環都站不住腳。變慢的真相，是軟件越來越重、空間越來越滿、後台越來越亂、電池越來越舊，這些大多是可以干預的。所以，下次再感覺手機卡，先別急着掏錢包。給它清清空間、關關後台、查查電池，你手裏那台「老」手機，可能還能再戰很久。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】