Lenovo拯救者Y700無極　首配5G網絡、機背增RGB燈效　邊框更圓潤

日前，中國聯想拯救者官方發布，Lenovo AI平板拯救者Y700無極預熱影片，首次展示平板的背部設計。從影片來看，拯救者Y700無極與此前發布的拯救者Y700五代，並非同一套模具。



新機後攝周圍加入一圈三段式RGB環形燈，點亮後視覺效果十分醒目，辨識度直接拉滿。鏡頭模組旁邊印有「50MP」字樣，同時配有一顆閃光燈，機身後蓋右側則是超大的LEGION拯救者英文標誌。

Lenovo拯救者官方發布Lenovo AI平板拯救者Y700無極預熱影片，首次展示平板的背部設計。（微博@聯想拯救者）

Lenovo拯救者機身展示：

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此外，拯救者Y700無極邊框更加圓潤，正面採用中置挖孔OLED屏，並配備兩個USB-C接口。對於遊戲玩家來說，雙USB-C接口可以在遊戲時，同時滿足充電和連接有線耳機的需求，體驗更靈活。

官方訊息顯示，拯救者Y700無極將於8月發布，宣傳語為「小平板，大5G」。這也意味着，Y700無極將成為拯救者Y700系列首款支持5G的機型，用戶可實現獨立通話和上網，補齊此前小尺寸遊戲平板在移動網絡方面的短板。

目前，官方尚未公布Y700無極的更多核心配置。作為參考，今年3月發布的拯救者Y700五代採用8.8英寸屏幕，分辨率為3040x1904，支持165Hz超高刷新率。

該機搭載第五代驍龍8至尊版晶片，配備LPDDR5T滿血內存和UFS4.1 Pro滿血存儲，安兔兔綜合跑分突破453萬分。

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