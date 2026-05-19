小米REDMI Pad 2 9.7 深度評測｜千元4G流動娛樂平板性價比之選

小米REDMI Pad 2 9.7 深度評測｜平價細尺寸平板電腦憑藉優異的攜帶便利性，一向都是市場焦點。小米最近推出了全新的 REDMI Pad 2 9.7 系列，主打輕巧機身、高刷新率螢幕，更提供支援 4G 網絡的流動版本，最重要售價只需千餘元。這款定位入門的平板電腦究竟值不值得大家入手？立刻為大家詳細實測這款千元級別平板的實際表現。



小米REDMI Pad 2 9.7 深度評測

機身設計與便攜度如何？

在手感與視覺設計方面，REDMI Pad 2 9.7 系列展現出超越其價格定位的質感。它擁有極之纖薄的機身，厚度僅有 7.4mm，極易放入隨身包袋。其中 Wi-Fi 版本採用了全金屬一體化機身設計，背蓋呈現經典而純粹的金屬質感。至於 4G 版本則更顯獨特，採用了貫穿式的條帶設計，這條設計帶從平板頂部一直延伸至底部，環繞著水滴型的鏡頭模組並橫跨金屬機身，為沉穩的配色增添了一份現代與優雅。在重量控制上，Wi-Fi 版本重 406g 克，而 4G 版本則為 401g，無論是在地鐵上單手握持觀看電子書，還是雙手持握進行遊戲，都不會對手腕造成明顯負擔。

利用原裝座，可保持平板的輕便度。

千元平板有金屬設計機身，看起來矜貴

2K高刷螢幕觀感是否流暢？

螢幕是決定平板電腦娛樂體驗的關鍵部分。REDMI Pad 2 9.7 系列配備了一塊 9.7 吋清晰顯示屏，解像度達到 2K 級別的 2048 x 1280，螢幕比例為舒適的 16:10。在實測觀看主流串流平台的 2K 影片時，畫面細節銳利，色彩表現逼真自然。最令人驚喜的是此機支援高達 120Hz 的更新率，配合 240Hz 觸控取樣率，在滑動網頁或翻閱社交媒體時，畫面流暢度與響應速度極佳。屏幕在戶外模式下擁有 600nits 的峰值亮度，配合三重德國萊茵 TÜV 護眼認證，雖然未算非常亮麗，但仍然在戶外觀看資訊，畫面依舊清晰可見。

小米REDMI Pad 2 9.7 屏幕對應120Hz

入門晶片打機娛樂夠用嗎？

在效能表現上，REDMI Pad 2 9.7 系列搭載了高通 Snapdragon 6s 4G Gen 2 流動平台。效能上雖然較上一代有顯著提升，安兔兔跑分成績超過 40萬分。實測中運行了對硬件要求較高的大型遊戲《崩壞：星穹鐵路》，當將畫面質素調整至中級時，整體的遊戲流暢度尚可接受，雖然在複雜的戰鬥場景下偶爾會出現輕微的掉幀，但並無影響整體遊玩體驗。日常使用如開啟多個網頁、切換通訊軟件或觀看高畫質影片，系統運行皆流暢可用。以千餘元的平板表現來說，已經表現相當穩定可靠。

打機效果尚可接受

4G流動上網體驗實用嗎？

對於經常需要外出的用家而言，這款平板最大的亮點在於提供了 4G 流動版本。用家只需插入 SIM 卡，即可擺脫對公共 Wi-Fi 的依賴。記者 4G 版本作為流動熱點使用，或直接在戶外巴士上使用 4G 網絡觀看串流娛樂影片、下載工作文件，甚至即時在線對局打機，網絡連接均非常穩定，沒有出現明顯的延遲。便利性讓平板更像是一部放大了的手機，完美滿足了隨時隨地娛樂與輕度辦公的流動需求。再者，配合機身內置的沉浸式立體聲喇叭以及 3.5mm 耳機插孔，用家無論使用有線耳機還是直接播放，都能獲得具臨場感的音訊享受。

可插sim卡及MicroSD卡來增容量

機身尚算輕薄

電池續航力能否支撐全天？

出外使用平板，續航能力是用家極為關注的環節。REDMI Pad 2 9.7 系列內置了 7600mAh 的大容量電池。實際高強度測試下，包括 3 小時的網絡影片播放、2 小時的網頁瀏覽以及 1 小時的遊戲運作，電量依然剩下約 45%，基本可以輕鬆應對一整天的外出行程。官方指它輕度使用下更可提供長達 1.7 天的續航時間。充電方面，平板支援 18W 快速充電，並採用主流的 USB Type-C 接口。雖然 18W 的充電速度在面對 7600mAh 大電池時需要較長的等待時間，但考慮到其出色的續航表現，仍然便利性不減。

REDMI Pad 2 9.7 售價為$1,099 起，而 REDMI Pad 2 9.7 4G 售價為$1,299 起。

此外，系統更引入了 Google 的一圈即搜（Circle to Search）功能，在閱讀或觀看影片時，只需長按主頁鍵並在螢幕上圈選感興趣的圖片或文字，就能立即進行搜尋，大大提升了日常資訊檢索的效率。而且它可以另插SD卡來增加平板內存容量，可以較相宜的價錢來加容量，同量十分抵玩。

總括而言，REDMI Pad 2 9.7 系列以極具競爭力的價格，提供了極為均衡的硬件配置。雖然在處理極限大型 3D 遊戲時有些許吃力，但憑藉流暢的 120Hz 螢幕、輕薄的金屬機身設計、持久的續航表現以及實用的 4G 流動網絡對應，依然是一款性價比極高的流動娛樂平板。